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Слишком сложно и неэффективно: Латвия реформирует систему закупок 0 421

Политика
Дата публикации: 27.05.2025
LETA
Слишком сложно и неэффективно: Латвия реформирует систему закупок

Действующая модель публичных закупок громоздкая, негибкая и чрезмерно бюрократизированная, пишет Diena.

В целях совершенствования системы и нормативной базы рабочая группа Министерства финансов разработала два сценария.

Государственный контроль ранее обращал внимание на неэффективность действующей системы закупок, указывая на ряд ее слабых мест. В ответ на рекомендации Минфин в марте этого года создало рабочую группу для их проработки.

Как рассказала представитель Минфина Ивета Цирсе, в настоящее время ЕС готовит новые директивы, которые позволят устранить многие проблемные вопросы - как сложность регулирования, так и недостаточную гибкость и чрезмерную административную нагрузку. Наряду с упрощением не будут забыты и концептуальные вопросы, что усилит стратегическую роль закупок.

Министерство финансов также принимало участие в этой работе, стремясь найти оптимальные решения для будущих правил. Подготовлено два совершенно разных сценария: радикальный, предлагающий изменить систему в целом, при котором сохранится нынешняя система, но с определенными послаблениями и уточнениями. Радикальная версия предполагает, что регулирование процедур закупок будет распространяться только на пороговые значения цены договора, установленные ЕС. Также будет усилен контроль за окончательными результатами и проверкой данных. Бюро по надзору за закупками (БНЗ) будет более внимательно следить за реализацией целей, общими системными показателями и ценами в определенных областях. Поскольку порог цен в ЕС достаточно высок, на "подпороговые" компании будет наложено обязательство публиковать определенную информацию о планируемых и завершенных закупках с целью получения основных данных об общих расходах.

Во втором сценарии ни институциональная система, ни постепенное развитие централизации закупок не изменятся. В то же время пороговые значения будут уточнены с намерением повысить национальные пороговые значения в среднем на 20 000-30 000 евро.

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#закупки #госуправление
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