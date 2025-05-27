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Заявление о голосовании не по месту жительства нужно подать до 30 мая 0 510

Политика
Дата публикации: 27.05.2025
LETA
Заявление о голосовании не по месту жительства нужно подать до 30 мая
ФОТО: LETA

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) напоминает, что избиратели, состояние здоровья которых не позволяет им добраться до избирательного участка и которые находятся в больнице, центре социальной ухода либо другом учреждении не в своем самоуправлении, должны до 30 мая подать заявления о голосовании по месту нахождения.

Как сообщили в ЦИК, заявление должно быть направлено в избирательную комиссию самоуправления по месту нахождения избирателя и передано администрации учреждения, в котором он находится.

До 2 июня избиратели, чье состояние здоровья не позволяет им добраться до избирательного участка, должны подать заявление о голосовании в другом самоуправлении, если место их нахождения является индивидуальным.

В этом случае заявление должно быть подано в избирательную комиссию самоуправления по месту нахождения. Заявление может быть доставлено доверенным лицом избирателя или отправлено по электронной почте с электронной подписью.

Голосование за пределами избирательного округа проводится 3 июня и 4 июня.

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