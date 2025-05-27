«Злые намерения» России и Беларуси раскрыл начштаба вооруженных сил Литвы

Начштаба вооруженных сил Литвы: в этом году учения "Запад" не будут масштабнее и опаснее.

Российско-белорусские военные учения "Запад", которые пройдут осенью, не будут "более масштабными и опасными", чем четыре года назад, заявил начальник штаба обороны вооруженных сил Литвы Ремигиюс Бальтренас.

"Никто не может отрицать плохие и злые намерения России и Беларуси, они остаются, и мы видим, что происходит, но "Запад" в этом году не будут масштабнее и более угрожающими, чем в 2021 году", - заявил Бальтренас журналистам во вторник.

По его словам, публично заявлено, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих.

"Понимая, что происходит в Украине, Россия и Беларусь не могут позволить себе большие масштабы, потому что это просто физически невозможно. (...) Россияне всегда официально заявляют об одном на своих учениях, но когда они объединяются вместе, эти цифры все равно увеличиваются", - заявил начальник штаба обороны.

"Разведка НАТО и разведка Литвы выполняют свои функции, системы оповещения работают, никаких сюрпризов на данный момент мы не предвидим", - сказал он.

Учения "Запад" проводятся каждые два года и в этом году запланированы на сентябрь.

Официальными целями учений являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, улучшение взаимодействия между вооруженными силами и проверка готовности военных к различным сценариям в плане безопасности.

Однако подобные учения всегда вызывают обеспокоенность у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, из-за риска непреднамеренных инцидентов.

В 2023 году учения не проводились. Вероятной причиной отмены учений британская разведка назвала нехватку в российской армии живой силы и техники, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за регулярные показательные маневры во время войны в Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее говорил, что учения Объединенных экспедиционных сил "Tarassis25", которые будут проводиться одновременно с российскими учениями "Запад", станут крупнейшими с момента создания этих сил.

Осенью боевые подразделения ВС Литвы также примут участие в учениях "Гром Перкунаса", в рамках которых будут проводиться тактические маневры на различных локациях и военных полигонах в соответствии с планом вооруженной обороны страны.