Янсонс в больнице, но готовится к выступлению в Сейме

Омбудсмен Юрис Янсонс все еще находится в больнице, а решение о своей дальнейшей работе он может принять после того, как представит свой доклад Сейму, сообщил агентству ЛЕТА сам Янсонс.

Гипотетически доклад может быть представлен в следующий четверг, сказал он.

На прошлой неделе председатель Сейма Дайга Миериня заявила, что Янсонс, учитывая его регулярные отлучки, должен сам оценить свою способность продолжать выполнять свои обязанности.

Янсонс в свою очередь сообщил агентству ЛЕТА, что находится в больнице и подумает о своем будущем на должности после выписки.