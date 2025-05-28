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Янсонс в больнице, но готовится к выступлению в Сейме 1 587

Политика
Дата публикации: 28.05.2025
LETA
Янсонс в больнице, но готовится к выступлению в Сейме
ФОТО: LETA

Омбудсмен Юрис Янсонс все еще находится в больнице, а решение о своей дальнейшей работе он может принять после того, как представит свой доклад Сейму, сообщил агентству ЛЕТА сам Янсонс.

Гипотетически доклад может быть представлен в следующий четверг, сказал он.

На прошлой неделе председатель Сейма Дайга Миериня заявила, что Янсонс, учитывая его регулярные отлучки, должен сам оценить свою способность продолжать выполнять свои обязанности.

Янсонс в свою очередь сообщил агентству ЛЕТА, что находится в больнице и подумает о своем будущем на должности после выписки.

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#омбудсмен #юрис янсонс
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го мая

    Видать после откачки ещё и торпеду вшили. Так что скоро выпишут.

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