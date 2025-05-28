Граница стран Балтии — это также и граница Нидерландов, и любой, кто попытается её пересечь, будет считаться врагом, а ответ будет таким же, как если бы кто-то нарушил границу Нидерландов, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на саммите оборонных инноваций «Drone Summit 2025», пишет ЛЕТА.

Он отметил, что Европа стремительно развивает военную сферу, как это уже делалось ранее, и именно поэтому Россия не смогла захватить ни один важный украинский город, например Харьков.

Министр подчеркнул, что Россия доминирует в Украине почти во всех военных отраслях, однако в использовании и производстве дронов Украина вместе с партнёрами значительно опережает Россию, что ежедневно помогает спасать жизни украинцев.

Латвия и другие европейские страны, в отличие от Украины, не живут в условиях войны, но и не находятся в раю, добавил Брекельманс, подчеркнув, что Европа живёт между миром и войной.

Министр призвал страны ещё больше инвестировать в Коалицию дронов, а также в непрерывную модернизацию дронов.

Ранее сообщалось, что в среду в Риге впервые пройдёт саммит оборонных инноваций «Drone Summit 2025», который объединит более 1500 высокопоставленных политиков, военных экспертов, учёных и представителей оборонной промышленности из стран Коалиции дронов и других союзных государств.

Латвия выступила инициатором и вместе с Великобританией возглавляет международную Коалицию дронов. С момента основания коалиции Латвия отправила Украине около 5000 боевых дронов различных типов и характеристик. В свою очередь, общий вклад всех стран-участниц коалиции в дроновые возможности Украины в 2024 году достиг 1,8 миллиарда евро.

В коалицию официально входят 18 стран, подписавших письмо о намерениях: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Германия и Швеция.

Саммит оборонных инноваций «Drone Summit 2025» организует Министерство обороны в сотрудничестве с Рижским техническим университетом.