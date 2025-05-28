Провинциальная битва: за пределами Риги развернулась острая конкурентная борьба

Время бежит стремительно, и предвыборная кампания-2025 фактически выходит на финишную прямую. Напомним, что муниципальные выборы во всех 42 самоуправлениях пройдут 7 июня. О политических раскладах в Риге мы сообщали неоднократно, поэтому на сей раз рассмотрим предвыборную ситуацию в регионах, точнее – в других городах государственного значения, как они сейчас официально, после очередной административно-территориальной реформы, именуются.

Курортный «роман»

Самый близкий к Риге крупный город государственного значения – Юрмала. Борьба за места в думе этого в общем-то достаточно благополучного города тоже развернулась нешуточная. Попасть в городскую думу нового созыва пытаются 10 партий – на 15 депутатских мест претендуют аж 172 кандидата, то есть конкуренция большая: более 11 человек на одно депутатское место. И если 4 года назад был один «суперфаворит» – Союз «зеленых» и крестьян во главе с тогдашним мэром Гатисом Трукснисом, то сейчас предвыборная ситуация намного сложнее.

Да, можно прогнозировать, что первым к финишу снова придет экс-мэр Гатис Трукснис, который на сей раз идет по списку своей же партии – Латвийской партии зеленых. В первую тройку вошел и опытнейший политик, бывший депутат Сейма и нынешний глава комитета Юрмальской думы Роман Межецкий.

Однако конкуренцию этому списку пытается составить… действующий мэр Рита Спроге, возглавляющая список Союза «зеленых» и крестьян. То есть команда «хозяев» города разделилась, и интересно будет посмотреть, как это отразится на результатах выборов.

В конкурентную борьбу за места в самоуправлении города-курорта впервые вступила и партия Шлесерса «Латвия на первом месте». Первым номером в списке идет соратник Шлесерса, консультант сеймовской фракции этой же партии Лига Крапане, первую шестерку в списке замыкает и хорошо известная многим юрмальчанам Светлана Алексеева (до замужества – Дергач), которая в свое время возглавляла центр спортивного сервиса (Sporta Servisa centra) юрмальского самоуправления и отвечала за строительство и работу спортивных объектов в городе – она участвовала в строительстве спорткомплекса «Каугури» и реализовала проект «Пляжный стадион».

Стоит отметить, что традиционно в Юрмале стартуют и партия «Согласие», и Национальное объединение…

Кто «возьмет» второй по величине город?

10 партий пытаются побороться за власть и на выборах во втором по величине городе страны Даугавпилсе. Напомним, что и в думе этого города 15 депутатских мест, на которые претендуют 156 кандидатов. Примечательно, что в борьбу за места в этом самоуправлении с преимущественно русскоязычным населением решила включиться и партия Национальное объединение, которая претендует обычно на голоса национально настроенного латышского электората. Но понятно, что фаворитом предвыборной кампании будет другая политическая сила – Sarauj, Latgale!, созданная нынешним мэром Андреем Элксниньшем.

За места в думе Даугавпилса будут бороться и представленные в Сейме партии «Стабильности!» и «Латвия на первом месте», которая идет на выборы в даугавпилсский муниципалитет вместе с Латгальской партией.

Результаты выборов и в этом городе могут быть довольно непредсказуемыми, но очевидно, что, как и в Юрмале, едва ли городом будет править одна политическая сила – наверняка и в Даугавпилсе придется создавать коалицию.

Выборы после роспуска

Поразительно, но и в соседнем с Даугавпилсом латгальским городом Резекне за депутатские кресла здешней думы тоже борются 10 политических сил. Уникальность же выборов в Резекне в том, что это будут выборы после роспуска думы предыдущего созыва. Как известно, сперва министр умной администрации и регионального развития отстранил многолетнего мэра Александра Барташевича от должности, а затем Сейм с подачи правительства принял специальный закон о роспуске думы и о том, что внеочередные выборы проводиться не будут, а очередные пройдут вместе с выборами во все другие самоуправления.

Сам же экс-мэр Барташевич никуда «не потерялся» и снова баллотируется в городскую думу уже от своей новой политической силы – «Вместе для Латвии» (Kopā Latvijai). Как известно, эта партия сотрудничает с партией Шлесерса «Латвия на первом месте» и на выборы в Резекне они тоже идут единым списком. Нельзя исключить, что Барташевич и Ко снова успешно выступит теперь уже на этих выборах.

Интересно, что для усиления борьбы с Барташевичем правые политики даже создали «необычное» объединение трех политических сил – Национального объединения, «Нового Единства» и «Для развития Латвии». Напомним, что в Сейме Национальное объединение находится в оппозиции к правительству, возглавляемого «Новым Единством». А «Для развития Латвии» вообще в Сейме этого созыва не представлено.

За места в самоуправлении этого города сражаются и «Прогрессивные», и «Согласие», и «Суверенная власть» (Suverēnā vara), которая вместе с «Младолатышами» (Jaunlatvieši), выставили списки во всех 42 самоуправлениях.

Битва «в портах»

В Лиепайскую думу пытаются попасть 11 партий, и традиционно уже фаворитом является «местная» сила – Лиепайская партия во главе с нынешними мэром (Гунарс Ансиньш) и вице-мэром (Улдис Сескс, который долгие годы сам руководил городской думой).

Примечательно, что в этом городе обычно очень большая конкуренция за условно русские голоса. Нынешние выборы не исключение – наряду с «Согласием» и «Стабильности!» за голоса нелатышской части населения сражаются и «Суверенная власть», и «Латвия на первом месте», и Русский союз Латвии, который на сей раз не выставил свой список в Риге.

Еще один портовый город – Вентспилс – едва ли преподнесет сюрприз в смысле результатов выборов. Привычный фаворит – городская партия «Латвии и Вентспилсу», вторым номером в котором идет экс-мэр Айварс Лембергс, а список возглавляет действующий мэр Янис Витолиньш. Потеснить эту партию на командном мостике самоуправления будут пытаться и «Новое Единство», создавшее объединение с «Движением За!», и Национальное объединение…

Мэры сохранят статус кво?

Еще в трех городах государственного значения – Валмиере, Огре, Елгаве, – по прогнозам, свой статус кво сохранят партии, возглавляемые действующими многолетними мэрами этих городов.