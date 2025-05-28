У Силини есть версия, почему вдруг возник скандал вокруг закупки школьного питания

Не было бы удивительно, если бы скандал вокруг закупки школьного питания в Риге оказался частью предвыборной кампании, заявила в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения премьер-министр Эвика Силиня, пишет LETA.

Комментируя ситуацию с закупкой услуг питания, Силиня подчеркнула, что лично ей всегда бы хотелось, чтобы детей кормили латвийские компании. Однако, учитывая, что Латвия является частью общего рынка Европейского союза, у неё в данный момент нет обоснованных подозрений, что при проведении закупки что-то было нарушено.

"Пусть учреждения делают свою работу. Я бы не удивилась, если это — часть предвыборной кампании", — заявила премьер-министр.

По её наблюдениям, в предвыборный период многие пользуются возможностью обмениваться жалобами на конкурентов, которые направляются в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Одновременно Силиня подчеркнула, что необходимо искать возможности, как обеспечить такие масштабные мероприятия по питанию местными продуктами, и это также является задачей Министерства земледелия.

Как сообщалось ранее, компания, победившая в закупке на организацию питания для школьников Риги, может досрочно лишиться контракта за невыполнение условий договора, о чём на пресс-конференции сообщил директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис.

По итогам закупки Рижского самоуправления право заключить пятилетний договор на питание детей в девяти учебных заведениях получила объединённая заявка компаний "Aleks un V, CNC". Общая сумма договора — около 53 миллионов евро, а "Aleks un V, CNC" предстоит обеспечить питание в девяти школах на сумму более 17 миллионов евро.

На пресс-конференции было разъяснено, что самоуправление имеет право оценить, насколько компания выполняет предусмотренные договором обязательства, и при необходимости может прекратить сотрудничество до истечения пятилетнего срока.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге сообщил, что в закупке участвовали восемь претендентов. Один из них не соответствовал предъявленным требованиям и был отстранён.

Оставшиеся семь предложений были признаны равными по качеству: речь шла о биологически выращенных продуктах, соответствии национальной схеме качества продуктов, происхождении продуктов не дальше 300 км от места поставки и наличии сезонных продуктов. Что касается цены, то был установлен коридор минимальной и максимальной цены, и все претенденты предложили минимальную возможную цену.

В связи с этим победитель был определён жеребьёвкой, в которой участвовали все претенденты, заранее подписавшие согласие на процедуру жеребьёвки.

Как пояснил Баламовскис, подобные закупки проводятся ежегодно, поскольку у отдельных школ договоры с поставщиками заключены на три года, у других — на пять. По окончании срока действия договора проводятся новые закупки и определяется поставщик услуги.

В целом в Риге закупки услуг питания проводятся в 90 школах и 148 детских садах, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

В настоящее время в образовательных учреждениях Риги услуги питания предоставляют девять предпринимателей.

По данным базы "Firmas.lv", ООО "Aleks un V" в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову. В свою очередь, компания ООО "CNC" на 50% принадлежит "Aleks un V" и на 50% — ООО "Concord Service Group", владельцем которого является гражданин Литвы Ирмантас Норкус.

Передача TV3 "Nekā personīga" сообщила в воскресенье, что в апреле прошлого года самоуправление Адажского края расторгло с этой фирмой договор о питании в основной школе Царникавы. Как пояснили в самоуправлении, компания не выполнила ряд требований — не установила оборудование в срок, не обеспечила соответствующее меню, происхождение поставленных продуктов не соответствовало указанному в предложении, и у самоуправления пропало доверие к тому, что фирма впредь будет добросовестно выполнять свои обязательства.

Результаты закупки оспаривают несколько компаний, участвовавших в жеребьёвке — ООО "Fristar", ООО "Baltic Restaurants Latvia" и ООО "Žaks 2". Закупка оспорена в Бюро по надзору за закупками.