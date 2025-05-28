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В Риге впервые пройдет саммит по дронам 2 516

Политика
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
В Риге впервые пройдет саммит по дронам
ФОТО: LETA

В среду в Риге впервые состоится саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025", который соберет более 1500 высокопоставленных политических лидеров, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран Коалиции дронов и других союзных государств, сообщает Минобороны Латвии, пишет LETA.

В рамках мероприятия в 11:30 состоится пресс-конференция с участием министра обороны Латвии Андриса Спрудса, министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, министра обороны Бельгии Тео Франкена, заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина, а также министра Вооружённых сил Великобритании Люка Полларда. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале "Latvijas armija".

Саммит дронов — это однодневное мероприятие, в рамках которого на двух сценах — "Военной стратегии" и "Науки и инноваций" — пройдут панельные дискуссии между представителями оборонной отрасли, политиками и исследователями с целью содействовать инновациям и укреплять обороноспособность региона.

Саммит официально откроет премьер-министр Эвика Силиня, после чего на сцене "Военной стратегии" состоится первая дискуссия — "Ad hoc коалиции и механизмы военной поддержки".

Участники этой дискуссии — Спрудс, Брекельманс, Франкен, Чуркин и Поллард — обсудят сильные и слабые стороны коалиций, а также готовность Европы к новым вызовам.

Затем на той же сцене пройдет обсуждение на тему "Дроны и будущее ведения войны", в котором примут участие командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспар Пуданс, руководитель отдела дронов Министерства обороны Германии Петер Перш и исполнительный директор неправительственной организации "Defense Tech for Ukraine" Карл Ларссон.

Эксперты обсудят преимущества и ограничения дронов на поле боя, влияние инноваций на боевые операции, а также этические аспекты и суть военной службы.

Также на сцене "Военной стратегии" состоится дискуссия "Оптимизация возможностей дронов: укрепление синергии между армией, наукой и промышленностью". Участники обсудят тенденции, определяющие будущее использования дронов, акцентируя внимание на стратегиях инноваций, интеграции и эффективности. В обсуждении примут участие председатель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс, исполнительный директор компании "Frankenburg Technologies" Кусти Салм и специальный посланник Министерства обороны Нидерландов по вопросам беспилотников Рон Розендал.

На сцене "Науки и инноваций" в течение всего дня будут проходить панельные дискуссии с участием военных экспертов, исследователей и представителей оборонной индустрии. Темы обсуждений — значение науки и инноваций в современной войне, опыт переноса новшеств в военную сферу, а также борьба с угрозами от беспилотных летательных аппаратов через межотраслевое сотрудничество.

Завершится мероприятие презентацией идей "UniLab Defence Pitch Session", в которой международные стартапы представят инновационные продукты, находящиеся в разработке.

В течение всего саммита будет работать выставка, где сто компаний из 16 стран, включая США, Данию, Францию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Великобританию, Литву, Норвегию, Нидерланды, Польшу, Украину, Германию, Швецию и Чехию, представят свои новейшие технологии и инновации в области беспилотников.

На саммите также примут участие юные гвардейцы, которые на практических мастер-классах будут осваивать основы инженерии дронов — от электроники и механики до установки программного обеспечения и тестов полёта. Работая с проверенными компонентами, они получат практическое понимание того, как создаются, настраиваются и готовятся дроны для выполнения задач.

Кроме того, участники мероприятия смогут присоединиться к благотворительной акции в поддержку Украины, организованной фондом "Предприниматели за мир". В рамках акции можно будет купить чашку кофе за пожертвование и пообщаться с солдатом, участвовавшим в боях в Украине.

Как сообщалось, Латвия инициировала и совместно с Великобританией возглавляет международную Коалицию дронов. С момента её создания Латвия передала Украине около 5000 боевых дронов различных типов и возможностей. Совокупная помощь всех стран коалиции в 2024 году достигла 1,8 миллиарда евро.

Официально в коалицию входят 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Германия и Швеция.

Саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025" организован Министерством обороны в сотрудничестве с Рижским техническим университетом.

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#дроны #оборонная промышленность
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(2)
  • Лк
    Летучий корабль
    28-го мая

    Ну хоть не по резиновым лодкам, и то хорошо.

    3
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го мая

    Саммит на тему "Как побольше заработать на убийствах людей".

    13
    2

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