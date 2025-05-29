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Кто задерживает строительство основной трассы Rail Baltica? 0 703

Политика
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Кто задерживает строительство основной трассы Rail Baltica?
ФОТО: LETA

С марта на строительной площадке "Rail Baltica" в Иецаве кипит работа - здесь создается пункт технического обслуживания новой железнодорожной инфраструктуры, пишет журнал Ir.

Однако строительство самой железной дороги пока не началось - уже почти наступил июнь, а на трассе еще только вырублены деревья.

Средства на строительство примерно 40 км трассы в направлении границы с Литвой доступны уже с прошлого года. Также разработаны строительные проекты, а договор с подрядчиком подписан еще в декабре 2023 года. Однако строительство трассы еще не началось, потому что предприятие "Eiropas Dzelzceļa līnijas", реализующее проект в Латвии, не подписало акт о начале строительных работ с подрядчиком.

В этом году предприятие покинули трое временных членов правления. В ходе этих кадровых изменений так и остался неподписанным важный документ - акт о начале строительства основной трассы.

На вопрос, почему подписание акта так затянулось, заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам "Rail Baltica" Кристине Малнача поясняет, что нужно было оформить и другие важные документы в Государственной железнодорожной технической инспекции и в "Latvijas Valsts ceļi".

"Теперь все необходимые согласования получены, и остался последний шаг - "Eiropas Dzelzceļa līnijas" должно подписать с подрядчиком акт о начале работ", - сообщила Малнача.

Строить трассу будет объединение компаний "E.R.B. Rail JV PS", в которое входят французская "Eiffage Génie Civil SAS", польская "Budimex S.A." и итальянская "Rizzani de Eccher S.p.A". Малнача обещает, что акт будет подписан до конца мая.

"Нельзя утверждать, что строительство на основной трассе не ведется", - говорит временный член правления "Eiropas Dzelzceļa līnijas" Янис Наглис, отмечая, что пункт обслуживания инфраструктуры в Иецаве является частью основной трассы и параллельно ведется работа, чтобы начать ее строительство.

На вопрос, когда же будет подписан акт о начале работ на основной трассе, он отвечает: "Это может произойти в ближайшее время".

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