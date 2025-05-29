«Мы на пороге катастрофы». В Сейме идут жаркие дебаты по поводу отставки Эвики Силини

Как уже сообщалось, оппозиционная фракция "Латвия на первом месте" внесла проект решения Сейма о выражении недоверия премьер-министру Эвики Силини, что фактически означает и отставку всего правительства. И вот сегодня в парламенте продолжаются дебаты по этой инициативе. "Мы приближаемся к катастрофе!" - заявил с трибуны Сейма лидер "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, напомнив, что госдолг стремительно растет и уже в следующем году только за обслуживание долга Латвии, то бишь всем нам, налогоплательщикам, придеться платить более 600 миллионов евро! При этом экономика продолжает стагнировать и все это происходит на фоне растущей инфляции и роста бюджетнего дефицита.

Оппозиционный политик обвинил правительство Силини и в неспособности вывести из кризиса национальную авиакомпанию airBaltic. "Прямо сегодня, перед моим выступлением здесь, Госконтроль обнародовал результаты своей проверки использования авиакомпанией государственных средств. Выводы Госконтроля просто шокирующие! Деньги латвийских налогоплательщиков использовались бесконтрольно и неэффективно, у руководства авиакомпании, вопреки обещаниям, не было никакого плана по возврату полученного от государства фактически займа. Нет никакого плана развития авиакомпании! Никакого!". - подчеркнул А. Шлесерс и напомнил об еще одном проваленном правительством проекте - Rail Baltica. "Ну что вы будете делать с этими золотыми сваями возле Центральной станции? Плана нет, денег нет, ничего нет!" - продолжал сокрушаться А. Шлесерс, который отметил, что вместо того, чтобы думать, как оживить экономику, премьер Эвика Силиня занята тем, что "сражается со мной". "В интервью она заявила, что "идет работа над тем, чтобы Шлесерс не формировал правящую коалицию после выборов в Рижскую думу! Вот чем глава правительства занята!" - заключил депутат Сейма.

В свою очередь, лидер фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц напомнил, что уже совсем скоро муниципальные выборы. "Призываю коллег не поддерживать эти популистские инициативы и голосовать против предложения об отставке премьера", - сказал парламентарий.

"Мы хотим все время жить в зоне комфорта. Это по-человечески понятно. Однако реальность такова, что экономика, то есть наш валовый продукт не растет, дефицит бюджета за 4 первых месяца этого года уже достиг 177 миллионов, то есть бюджет не пополняется так, как планировалось, а расходы растут..." - мрачную картинку нарисовал лидер оппозиционной фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс.

Дебаты по вопросу отставки премьера продолжаются, хотя результат всем очевиден - правящее большинство отклонит эту инициативу оппозиции.