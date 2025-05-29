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«Мы на пороге катастрофы». В Сейме идут жаркие дебаты по поводу отставки Эвики Силини 5 1074

Политика
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
«Мы на пороге катастрофы». В Сейме идут жаркие дебаты по поводу отставки Эвики Силини

Оппозиция бьет тревогу: экономические показатели ухудшаются день ото дня, госдолг стремительно растет...

Как уже сообщалось, оппозиционная фракция "Латвия на первом месте" внесла проект решения Сейма о выражении недоверия премьер-министру Эвики Силини, что фактически означает и отставку всего правительства. И вот сегодня в парламенте продолжаются дебаты по этой инициативе. "Мы приближаемся к катастрофе!" - заявил с трибуны Сейма лидер "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, напомнив, что госдолг стремительно растет и уже в следующем году только за обслуживание долга Латвии, то бишь всем нам, налогоплательщикам, придеться платить более 600 миллионов евро! При этом экономика продолжает стагнировать и все это происходит на фоне растущей инфляции и роста бюджетнего дефицита.

Оппозиционный политик обвинил правительство Силини и в неспособности вывести из кризиса национальную авиакомпанию airBaltic. "Прямо сегодня, перед моим выступлением здесь, Госконтроль обнародовал результаты своей проверки использования авиакомпанией государственных средств. Выводы Госконтроля просто шокирующие! Деньги латвийских налогоплательщиков использовались бесконтрольно и неэффективно, у руководства авиакомпании, вопреки обещаниям, не было никакого плана по возврату полученного от государства фактически займа. Нет никакого плана развития авиакомпании! Никакого!". - подчеркнул А. Шлесерс и напомнил об еще одном проваленном правительством проекте - Rail Baltica. "Ну что вы будете делать с этими золотыми сваями возле Центральной станции? Плана нет, денег нет, ничего нет!" - продолжал сокрушаться А. Шлесерс, который отметил, что вместо того, чтобы думать, как оживить экономику, премьер Эвика Силиня занята тем, что "сражается со мной". "В интервью она заявила, что "идет работа над тем, чтобы Шлесерс не формировал правящую коалицию после выборов в Рижскую думу! Вот чем глава правительства занята!" - заключил депутат Сейма.

В свою очередь, лидер фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц напомнил, что уже совсем скоро муниципальные выборы. "Призываю коллег не поддерживать эти популистские инициативы и голосовать против предложения об отставке премьера", - сказал парламентарий.

"Мы хотим все время жить в зоне комфорта. Это по-человечески понятно. Однако реальность такова, что экономика, то есть наш валовый продукт не растет, дефицит бюджета за 4 первых месяца этого года уже достиг 177 миллионов, то есть бюджет не пополняется так, как планировалось, а расходы растут..." - мрачную картинку нарисовал лидер оппозиционной фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс.

Дебаты по вопросу отставки премьера продолжаются, хотя результат всем очевиден - правящее большинство отклонит эту инициативу оппозиции.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(5)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Шлессерс жжот! Действительно, докатились до полного развала экономики государства. Думаю, что точка не возврата пройдена и дальше будет только хуже.

    24
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    30-го мая

    Да, латыши себе и яйца отрежут, если вдруг откроется что они есть у рф. Вот финнам пофиг на былые тёрки и они отлично торговали в свою пользу с сссэрией. И сейчас, наши свинорылые иплеты из ариев, только облизываются смотря на жизнь финки. Сук, транзитная страна с кучей портов...и просрать это естественное...

    1
    1
  • С
    Сарказм
    29-го мая

    Раньше тов. Элкинс топил за ушаковса с согласием, теперь день не может прожить без того, чтобы взасос не поцеловать 5-ую точку Шлесерса. Всем понятно, куда ушли бюджеты (вероятно из того же источника)?

    15
    8
  • A
    Aleks
    Сарказм
    29-го мая

    Элкины знают ,где можно чем то разжиться и держат нос по ветру и знают,кого поддержать из своих в нужный момент на перспективу.Сегодня был выгоден Ушаков,завтра Лещинский-Шлессерс. И тот и этот своих не бросят.Они ж даже Левиту-русофобу радовались-Наш пришел!

    13
    2
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Пока страна не суверенна и управляется Сектой с офисом в Нью Йорке,то хоть Силиня,хоть Милиня будут у власти-ничего не поменяется. Тут все зависит от глобальной геополитической перестройки и только полный суверенитет спасет страну,которая сможет выбирать с кем сотрудничать,если это выгодно стране и ее народам. Как только прекратится стравливание латышей и русских,то поймёте,что многое будет меняться ,а черти исчезли из страны.

    18
    1
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