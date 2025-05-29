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Наша Силиня - в единстве! Депутатам Сейма не удалось отправить в отставку премьершу 4 794

Политика
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Наша Силиня - в единстве! Депутатам Сейма не удалось отправить в отставку премьершу
ФОТО: LETA

Большинство парламентариев в четверг не поддержали представленное оппозицией требование об отставке премьер-министра Эвики Силини (JV).Оппозиционные политики хотели добиться отставки Силини, поскольку считают, что возглавляемое ею правительство не способно эффективно решать ряд важных проблем в стране.

Депутаты считают, что правительство Силиньи страдает от отсутствия идей и неспособно адекватно реагировать на экономические вызовы, в том числе инфляцию, рост цен на продукты питания и снижение уровня благосостояния. Также критикуется неэффективность правительства в сокращении бюрократии и управлении крупными инфраструктурными проектами, такими как «Rail Baltica» и «airBaltic».

Депутаты также указывают на растущий государственный долг, который превышает 20 миллиардов евро, и считают, что это создает реальную угрозу неплатежеспособности страны.

Лидер фракции «Новое единство» (JV) в Сейме Эдмундс Юревичс ранее заявил, что требование об отставке является полностью необоснованным. Он допустил, что это попытка привлечь к себе внимание перед выборами в местные самоуправления, а также месть за то, что JV объявила о намерении не сотрудничать с конкретной оппозиционной партией в следующем созыве Рижской думы.

Лидер фракции «Союз зеленых и крестьян» (ZZS) в Сейме Харийс Рокпелнис также связал такие действия с предвыборным периодом и указал, что ZZS не видит причин для поддержки такого проекта решения.

Аналогично, лидер фракции «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шувайевс заявил, что депутаты от его политической силы не поддержат такой проект решения и «предвыборную кампанию».

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#оппозиция #премьер-министр латвии
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(4)
  • Лк
    Летучий корабль
    29-го мая

    Вспомнился анекдот:

    "Слепые ёжики решили пойти к бабушке через лес,а впереди поставили поводырём ,ёжика с днём глазом,мол ,когда придут к бабушке ,то одноглазый ёжик скажет::Приехали!- а все по команде :Здравствуйте бабушка!

    Вот они чешут по кустам,и одноглазому ёжику,ветка в последний глаз залетела,а он : Пизд.....приехали! и тут хором : Здравствуйте бабушка!!!!!!

    5
    1
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Милые бранятся- только тешатся. Не могут они поругаться- они бюджет вместе пилят. Все остальное для пипла, а пипл схавает!

    31
    1
  • З
    Злой
    29-го мая

    А порноролик?

    36
    3
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Силиню назначал не Сейм-не Сейму и снимать,будь хоть коалиция сегодняшняя за. Завтра б уже не было бы этой коалиции,а кушать то хочется и жить припеваючи.

    27
    3
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