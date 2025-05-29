Наша Силиня - в единстве! Депутатам Сейма не удалось отправить в отставку премьершу

Большинство парламентариев в четверг не поддержали представленное оппозицией требование об отставке премьер-министра Эвики Силини (JV).Оппозиционные политики хотели добиться отставки Силини, поскольку считают, что возглавляемое ею правительство не способно эффективно решать ряд важных проблем в стране.

Депутаты считают, что правительство Силиньи страдает от отсутствия идей и неспособно адекватно реагировать на экономические вызовы, в том числе инфляцию, рост цен на продукты питания и снижение уровня благосостояния. Также критикуется неэффективность правительства в сокращении бюрократии и управлении крупными инфраструктурными проектами, такими как «Rail Baltica» и «airBaltic».

Депутаты также указывают на растущий государственный долг, который превышает 20 миллиардов евро, и считают, что это создает реальную угрозу неплатежеспособности страны.

Лидер фракции «Новое единство» (JV) в Сейме Эдмундс Юревичс ранее заявил, что требование об отставке является полностью необоснованным. Он допустил, что это попытка привлечь к себе внимание перед выборами в местные самоуправления, а также месть за то, что JV объявила о намерении не сотрудничать с конкретной оппозиционной партией в следующем созыве Рижской думы.

Лидер фракции «Союз зеленых и крестьян» (ZZS) в Сейме Харийс Рокпелнис также связал такие действия с предвыборным периодом и указал, что ZZS не видит причин для поддержки такого проекта решения.

Аналогично, лидер фракции «Прогрессивные» в Сейме Андрис Шувайевс заявил, что депутаты от его политической силы не поддержат такой проект решения и «предвыборную кампанию».