"Раскол общества, к сожалению, усиливается, это отчетливо видно и в этой предвыборной кампании", — к такому единому мнению пришли участники нашей очередной предвыборной дискуссии: лидер списка "Честь служить Риге–Союз зеленых и крестьян" (Gods kalpot Rīgai, Zaļo un Zemnieku savienība), экс–мэр Риги, депутат Сейма Олег Буров и один из лидеров партии "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai), бывший министр экономики и образования Вячеслав Домбровский.

О тенденциях нынешней предвыборной кампании, о приоритетах в новой думе и о том, как изменилось латвийское общество после начала войны в Украине, мы и подискутировали с нашими сегодняшними гостями.

— До выборов остается уже менее двух недель, то есть мы фактически находимся на финишной прямой, и уже можно сделать выводы о том, чем эта предвыборная кампания отличается от предыдущих. Каковы ваши наблюдения?

Вячеслав Домбровский: — Особых различий между этими выборами и предыдущими я не заметил. И прежде, и сейчас превалирует одна тенденция — или, точнее, политическая реальность такова, что радикальные русские партии, партии, ориентированные сугубо на русского избирателя, не имеют никаких шансов попасть в правящую коалицию. Говоря прямо: и после этих выборов у данных политических сил не будет ни единого шанса прийти к власти в Риге. Отсюда очень простой вывод: все обещания, которые они сейчас щедро раздают, — это все пустые разговоры! Понятно, что если наша партия "Для развития Латвии" преодолевает пятипроцентный барьер, то у нас, разумеется, будут хорошие шансы войти в правящую коалицию в Рижской думе. А мы относимся к тем прагматическим политическим силам, которые готовы говорить с избирателями и на русском языке.

Олег Буров: "Я бы здесь не совсем согласился с Вячеславом. Главное различие этих выборов — продолжающаяся маргинализация избирателей — и особенно русскоязычных. Базовая причина понятна — это 24 февраля 2022 года. То есть начало агрессии России в Украине. Реакция латвийского общества, особенно его латышской части, реакция власти в Латвии понятна. Однако в то же время — и об этом я говорил и бывшему президенту Латвии Левитсу, и нынешнему Ринкевичу — русские в Латвии не несут и не могут нести ответственность за действия Москвы, и наша власть зачастую своими высказываниями подкармливает радикальных латвийских политиков, ориентирующихся на русский электорат. Власть своими действиями маргинализует русскоязычных — вызывая у них апатию и нежелание вообще участвовать в политических процессах, голосовать, а у других — агрессию и радикализацию. Реальность такова, что раскол общества усугубляется…

— Вы как–то обреченно говорите…

Олег Буров: — Напротив, я считаю, что такие прагматичные силы, центристские силы, как наше объединение "Честь служить Риге–Союз зеленых и крестьян" и, кстати, как мой сегодняшний визави — Вячеслав, представляющий "Для развития Латвии", могут сгладить все нарастающие противоречия в стране и реально способствовать интеграции, сплочению общества. Причем помочь в этом процессе могут именно муниципальные выборы, ведь, во–первых, местная власть ближе к народу, чем Сейм и правительство, а во–вторых, она занимается более повседневными, более, если хотите, приземленными вещами — жилищные вопросы, ремонт внутриквартальных дворов и дорог. Как я всегда говорю: в яму на дороге может попасть как владелец старенького "гольфа", так и обладатель новенького "бэнтли".

Вячеслав Домбровский: — Лучшим ответом на этническое голосование было бы голосование не за популистов, а за прагматиков, которые отвечают за свои слова и обещают только то, что можно реально сделать.

— А какие ваши приоритеты в случае избрания в новую Рижскую думу?

Вячеслав Домбровский: — Я бы обозначил три моих главных приоритета. Первый — привлечение в город иностранных инвестиций, без этого развитие Риги невозможно. Увы, латвийская столица уже проиграла Вильнюсу соревнование за право быть главной балтийской метрополией. Рига больше не лидер по экономическому развитию и по числу жителей в Балтии. Второй — это доступное жилье для рижан. Я в детстве и в юношестве жил с родителями в двухкомнатной квартире — соответственно мы с сестрой ютились в одной комнате. Поэтому жилищный вопрос мне очень хорошо знаком. Сегодня молодые семьи уезжают из Риги именно потому, что стоимость жилья совершенно неподъемная. Чтобы решить эту проблему, необходимо взаимодействие самоуправления и частных застройщиков. Но строить нужно целыми кварталами — тогда можно добиться реального снижения себестоимости.

И третий приоритет — тарифы на отопление. У меня уже давно волосы встают дыбом, когда я смотрю на тарифы "Ригас силтумс": газ дешевеет, а тарифы все выше и выше. Хочу с этим серьезно разобраться!

Олег Буров: — Дорогие рижане! Поверьте моему опыту, а я проработал долгие годы и в структуре исполнительной власти, и в Рижской думе, мы можем что–то сделать в городе только тогда, когда у нас есть команда. Это не индивидуальная игра, а командная работа. Прежде всего нам нужно — и в стране, и на уровне рижской власти — искоренить бюрократию. Рига должна стать дружественной и для жителей города, и для инвесторов. Какие самые актуальные проблемы в городе, которые нужно будет решать новой думе? Первое — жилищные вопросы, учитывая состояние жилого фонда в столице. Это и реновация жилья, и строительство доступного арендного жилья, это и приведение в порядок внутриквартальных дворов. Второе — чтобы Рига была привлекательным городом, разумеется, и для самих жителей, и для туристов. Необходимо вернуть в город паромное сообщение. Это и проведение спортивных мероприятий, конференций, что опять–таки привлекает в город туристов и инвесторов, а значит, Рига получает дополнительный доход.

Очень важное направление — привлечение инвесторов и грамотное использование еврофондов. Мы видим, что какие–то деньги в рамках европейских фондов при нынешней правящей коалиции в думе в город пришли, но излишняя бюрократия и непрофессионализм не позволили эти средства эффективно использовать. Никакого прорыва мы за эти пять лет не увидели. А значит, уже новому созыву думы придется приводить в порядок мосты, включая вантовый и воздушный, хотя я сам, будучи оппозиционным депутатом Рижской думы, слышал от правящих клятвенные заверения, что ремонт мостов уже будет сделан в 2025 году. Скоро уже первая половина 2025 года пройдет, а никто даже и не начинал никакой ремонт…

Пользуясь случаем, хочу призвать рижан очень скептически относиться к популистам, к тем, кто дает нереальные обещания. И еще важно смотреть на то, что кандидаты в депутаты делали "в прошлой жизни", есть ли у них опыт и понимание того, как работает местная власть, как принимаются решения, как нужно решать хозяйственные вопросы.