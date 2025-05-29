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Скидки на цены от Кабмина: правительство старается выполнить хотя бы одно из главных обещаний 3 819

Политика
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Скидки на цены от Кабмина: правительство старается выполнить хотя бы одно из главных обещаний
ФОТО: LETA

Было время и цены снижались… Итак, на этой неделе случилась своего рода сенсация — министерству экономики удалось «уговорить» представителей розничной торговли сделать первый шаг к снижению цен на основные продукты питания.

А именно: подписан меморандум, который предусматривает регулярное снижение цен на один из продуктов в каждой категории продовольствия.

Даешь меморандум

Правда, чтобы меморандум был подписан быстрее и без долгих препирательств, властям пришлось предъявить торговцам своего рода ультиматум: или они соглашаются на предложенные условия добровольного снижения цен, или Сейм приступает к рассмотрению по существу жестких поправок в Закон о запрете недобросовестной практики в торговле. Это подействовало…

Все торговые сети голосуют «за»

Важно подчеркнуть, что меморандум подписали ассоциации, которые объединяют (представляют) основные торговые сети Латвии — это и магазины LIDL, и Maxima, и Rimi, и TOP, и «Aibe”, и Narvesen.

Что же предусматривает этот документ? Он состоит из трех обязательств (обещаний): торговцы обязуются создать корзину продуктов с низкой ценой, создать устройство (инструмент) сравнения цен на основные продукты питания и способствовать продаже отечественных продуктов.

А что в корзинке?

Создание корзины продуктов с низкой ценой означает, что представители розничной торговли каждые две недели в каждой из категории продуктов питания предлагают один продукт с низкой ценой. Определены 53 категории таких продуктов — это и хлеб, и овощи, мясные продукты (в каждом из видов мяса) свежие ягоды и фрукты, молочные продукты и отдельно — молоко, свежая рыба, мука и крупы, яйца куриные…

Через какое-то время (скорее всего, через две недели) продукт с низкой ценой от того или иного производителя (поставщика) заменяется на другой продукт с низкой ценой от другого производителя (поставщика).

Что касается «устройства сравнения цен», то речь идет о создании интернет-портала, на котором можно найти информацию о ценах на одни и те же базовые продукты питания от основных торговых сетей. И покупатель может сравнить, в каком из магазинов той или иной торговой сети сегодня, к примеру, скидки на хлеб, сметану, сыр или овощи.

И третье обещание — с помощью маркетинговой кампании и других инструментов торговые сети рекламируют, популяризируют местные продукты, проводят акции совместно с производителями (поставщиками) отечественных продуктов питания.

Контролировать выполнение меморандума будет центр прав защиты потребителей. Министр экономики предупредил: если торговые сети нарушат взятые на себя обязательства, то тогда власть вернется к вопросу о жестких законодательных поправках, то есть государство может вмешаться в ценообразование и в взаимоотношения торговцев с поставщиками.

Поедим через две недели

Когда же мы, потребители, почувствуем положительный эффект от исторического меморандума? Министр экономики полагает, что первое снижение цен на базовые продукты случится через пару недель. При этом нельзя исключить, что отдельные продукты в каждой категории подорожают. То есть будут самые дешевые продукты в каждой категории и самые дорогие.

Конечно, не стоит ждать каких-то чудес в виде стремительного снижения цен. Главный эффект скорее психологический — народ будет морально готов к тому, что, наконец-то, хоть на что-то цены будут снижаться. Напомним, что Латвия снова бьет рекорды в ЕС по росту годовой инфляции (3,9%), причем основную лепту в этот рост вносят именно продукты питания — за год инфляция на продовольствие составила 7,3%!

Ясно, что в любом случае, стремительной дефляции не ожидается, но, будем надеяться, у людей с низкими доходами будет больший выбор продуктов по приемлемой цене.

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#цены на продовольствие
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(3)
  • Лк
    Летучий корабль
    29-го мая

    Как можно не пообещать? Это обязательно надо пообещать! А когда и зачем...

    3
    1
  • 29-го мая

    я полагаю что икра подешевеет на 1 еврик и потом нам всем скажут что правящие справились с задачей

    4
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Как там было в одном известном фильме -это не спасет отца русской демократии. Голимый популизм и пропаганда перед выборами,потому что это снижение никто даже не почувствует,притом ,почему то,только через две недели обещают снижение,а пока голосуйте за нас ,любимых,которые никогда не жили так хорошо в Латвии как после 1991 года,а раньше в город не пускали .

    11
    4
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