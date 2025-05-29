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Судьба омбудсмена: Юрис Янсонс отчаянно пытается сохранить свой пост. Удастся ли? 5 957

Политика
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Судьба омбудсмена: Юрис Янсонс отчаянно пытается сохранить свой пост. Удастся ли?
ФОТО: LETA

Государственный правозащитник Юрис Янсонс еще в минувший четверг должен был выступить перед Сеймом с отчетом о проделанной за минувший год работе или точнее — о ситуации с правами человека в 2024-м году.

Но выяснилось, что накануне омбудсмен… заболел и даже попал в больницу. Казалось бы, обычная житейская ситуация — с кем не бывает, человек может и заболеть…

Иначе запустим процедуру!

Однако выяснилось, что это уже не первый раз, когда омбудсмен не является в парламент с отчетом в условленный день. Более того, он уже давно не появляется на публике и на работе его тоже редко видят. Возможная причина, о которой уже почти открыто говорят политики — алкоголь. То есть, вероятно, господин Янсонс злоупотребляет спиртным и от этого, похоже, у него пошатнулось здоровье.

Любопытно, что и сам омбудсмен в телефонном общении с журналистами не отрицал «причинно-следственную связь», то есть проблемы с сердечно-сосудистой системой у господина Янсонса случились из-за регулярного употребления горячительного.

И хотя омбудсмен заявил, что «на работе у него руки не трясутся», это «объяснение» явно депутатов Сейма не устроило. Спикер Сейма Дайга Миериня даже позвонила омбудсмену и дала ему понять, что если он сам не уйдет в отставку, то парламентарии могут запустить процедуру по его снятию.

Тем более, что и работники бюро омбудсмена давно работают «в автономном режиме», то бишь без шефа. Удаленная работа — это совсем не то, что ждет общество от государственного правозащитника.

Больному стало лучше

Поговаривают, что Янсонс явно испугался такого развития событий, ведь его полномочия заканчиваются только в марте следующего года, при этом в месяц он зарабатывает, согласно декларации за минувший год (а в этом году — еще больше) 7,6 тысяч евро чистыми.

Если его снимут с должности, то он потеряет за оставшиеся до завершения полномочий 9 месяцев более 68 тысяч евро!

Такая перспектива заставила омбудсмена собраться силами, выздороветь и, по слухам, на одном из ближайших пленарных заседаний он таки предстанет перед депутатами с отчетным докладом.

Между тем, в правящей коалиции готовы дать зеленый свет сбору подписей (для этого необходимо собрать 34 депутатских подписи) под отзывом Янсонса с занимаемой должности.

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#юрис янсонс
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Эдуард Эльдаров
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(5)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го мая

    Похоже что на теплое местечко главного омбудсмена-алкаша Латвии кто-то посерьёзнее нацелился... Кормушка скудеет, а колличество свиных рыл только увеличивается. Внутренняя борьба политического свинарника во всей красе.

    31
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го мая

    Похоже что на теплое местечко главного омбудсмена-алкаша Латвии кто-то посерьёзнее нацелился... Кормушка скудеет, а колличество свиных рыл только увеличивается. Внутренняя борьба политического свинарника во всей красе.

    11
    1
  • Д
    Дед
    29-го мая

    А пох! Не видел и не слышал омбудсмена всея Латвии, хотя в Латвии права всех и вся нарушаются ежедневно. Есть он или нет - параллельно, разве что зрЯплату из моего кармана этому дерьмососу платят, то обидно.

    34
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    30-го мая

    Но-но, Дедуля. Это обудсмен исключительно в пользу кристальночерепных хуторских ариев ☝🏻 А как он путина в твиттере (тогда ещё) любил....

    5
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    30-го мая

    Сорян, я чуть ошибся. И это признаю. Любил пу в тви аболиньшь или аболтиньшь, ну, этот говноед, который надзирает за цензурой в медия и инете. Впрочем, омбудс, нынешний зигомёт первостатейный.

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