Судьба омбудсмена: Юрис Янсонс отчаянно пытается сохранить свой пост. Удастся ли?

Государственный правозащитник Юрис Янсонс еще в минувший четверг должен был выступить перед Сеймом с отчетом о проделанной за минувший год работе или точнее — о ситуации с правами человека в 2024-м году.

Но выяснилось, что накануне омбудсмен… заболел и даже попал в больницу. Казалось бы, обычная житейская ситуация — с кем не бывает, человек может и заболеть…

Иначе запустим процедуру!

Однако выяснилось, что это уже не первый раз, когда омбудсмен не является в парламент с отчетом в условленный день. Более того, он уже давно не появляется на публике и на работе его тоже редко видят. Возможная причина, о которой уже почти открыто говорят политики — алкоголь. То есть, вероятно, господин Янсонс злоупотребляет спиртным и от этого, похоже, у него пошатнулось здоровье.

Любопытно, что и сам омбудсмен в телефонном общении с журналистами не отрицал «причинно-следственную связь», то есть проблемы с сердечно-сосудистой системой у господина Янсонса случились из-за регулярного употребления горячительного.

И хотя омбудсмен заявил, что «на работе у него руки не трясутся», это «объяснение» явно депутатов Сейма не устроило. Спикер Сейма Дайга Миериня даже позвонила омбудсмену и дала ему понять, что если он сам не уйдет в отставку, то парламентарии могут запустить процедуру по его снятию.

Тем более, что и работники бюро омбудсмена давно работают «в автономном режиме», то бишь без шефа. Удаленная работа — это совсем не то, что ждет общество от государственного правозащитника.

Больному стало лучше

Поговаривают, что Янсонс явно испугался такого развития событий, ведь его полномочия заканчиваются только в марте следующего года, при этом в месяц он зарабатывает, согласно декларации за минувший год (а в этом году — еще больше) 7,6 тысяч евро чистыми.

Если его снимут с должности, то он потеряет за оставшиеся до завершения полномочий 9 месяцев более 68 тысяч евро!

Такая перспектива заставила омбудсмена собраться силами, выздороветь и, по слухам, на одном из ближайших пленарных заседаний он таки предстанет перед депутатами с отчетным докладом.

Между тем, в правящей коалиции готовы дать зеленый свет сбору подписей (для этого необходимо собрать 34 депутатских подписи) под отзывом Янсонса с занимаемой должности.