100 бронемашин в этом году и БМП - в следующем: Валмиера набирает обороты в оборонке

Компания Defence Partnership Latvia, входящая в финскую группу Patria, в этом году планирует произвести около 100 бронемашин на заводе Patria в Валмиере, сообщил в пятницу на встрече с прессой операционный директор компании Василий Грачёв, пишет LETA. Также в следующем году в Валмиере начнётся производство боевых машин пехоты (БМП) «ASCOD».

На данный момент на предприятии, которое было открыто в мае прошлого года, произведено более 20 бронемашин.

В настоящее время завод работает в одну смену, но в следующем году планируется переход на двухсменный режим, что позволит увеличить производственные мощности до 150 бронемашин в год, сообщил Грачёв. Для перехода на две смены потребуется нанять как минимум ещё 20 сотрудников для работы на производственной линии. Сейчас на заводе, включая административный персонал, заняты 54 человека.

По словам Грачёва, в настоящее время бронемашины производятся для Национальных вооружённых сил Латвии, а также начато производство 42 бронемашин для Украины.

Заказов из других стран пока нет, но, как отметил Грачёв в разговоре с агентством LETA, ведутся переговоры о производстве на экспорт, хотя договоры пока не заключены.

Он также подчеркнул, что значительная часть комплектующих для бронемашин Patria 6x6, включая корпуса, производится в Латвии. Металлические детали поставляют пять латвийских предприятий. Корпуса бронемашин, произведённые в Латвии, поставляются в Швецию, Данию, Финляндию и Германию.

Ранее сообщалось, что в создание производства Patria в Валмиере было инвестировано около 10 миллионов евро: пять миллионов — вложение самоуправления Валмиеры, и ещё пять — инвестиция Defence Partnership Latvia.

Скоро начнётся производство БМП

В следующем году в Валмиере также начнётся производство боевых машин пехоты ASCOD, сообщил в пятницу на пресс-мероприятии председатель правления компании Defence Partnership Latvia, входящей в группу Patria, Угис Романов, пишет LETA.

Он проинформировал, что Defence Partnership Latvia заключила партнёрское соглашение с испанской компанией GDELS–Santa Bárbara Sistemas, и уже весной следующего года в Валмиере планируется начать сборку БМП.

«Это обозначает следующий этап в развитии Defence Partnership Latvia», — заявил Романов.

Министр обороны Андрис Спрудс добавил, что из общего контракта с испанским производителем на сумму почти 400 миллионов евро около 90 миллионов составит локализация производства ASCOD в Латвии, при участии более чем 10 латвийских предприятий.

Комплектация боевых машин пехоты включает броню четвёртого уровня по стандартам НАТО, автоматическую пушку, противотанковое вооружение, пулемёт и другие технологии, которые позволят военнослужащим лучше ориентироваться на поле боя. Экипаж боевой машины состоит из трёх человек, при этом она способна перевозить и десантировать шесть солдат в полном боевом снаряжении.

На предприятии Defence Partnership Latvia также планируется проводить техническое обслуживание всех закупленных Латвией боевых машин ASCOD.

Передача первых боевых машин пехоты Национальным вооружённым силам (НВС) запланирована на осень 2026 года.

Ранее сообщалось, что в январе этого года Латвия подписала с испанской компанией GDELS–Santa Bárbara Sistemas договор на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD для Национальных вооружённых сил (НВС), стоимостью 373 миллиона евро.

Согласно договору, все 42 машины должны быть поставлены в течение трёх лет, а первые единицы бронетехники прибудут уже в следующем году. Также договор предусматривает возможность дополнительного заказа новых партий машин с отдельной оплатой.

Документ предусматривает, что доля местной промышленности в проекте по обеспечению боевыми машинами составит 30%.

В 2023 году Defence Partnership Latvia показала оборот в 1,31 миллиона евро и прибыль в 297 023 евро. Компания зарегистрирована в 2020 году, её уставной капитал составляет 203 777 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

Совладельцами Defence Partnership Latvia являются ООО Patria Latvia (70,03%), единственным владельцем которой является зарегистрированная в Финляндии компания Patria ISP, и ООО Unitruck (29,97%), принадлежащая Нормунду Дрилевскису.