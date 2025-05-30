Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что при необходимости Эстония могла бы построить Rail Baltic и на территории Латвии, чтобы достроить железную дорогу, соединяющую три страны Балтии, к концу 2030 года, как это было запланировано.

"Строительные работы в Эстонии уже ведутся на одной трети нашей части железной дороги, а к концу 2026 года они охватят трассу, проходящую через всю Эстонию", - сказал Михал на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Силиней и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.

"По возможности и при необходимости мы могли бы продолжить строительство и в Латвии", - добавил Михал.

Представитель правительства Эстонии позже пояснил порталу ERR, что предложение о строительстве дороги в Латви, конечно, не означает, что Эстония будет делать это за счет собственных средств.

Вопрос об участке Rail Baltic, проходящем на север от Риги в сторону границы с Эстонией, стал горячей темой, поскольку в Латвии звучат утверждения, что страна не сможет завершить его к согласованному сроку, так как до сих пор для этого было сделано мало подготовительных работ.

Три премьер-министра ожидают дополнительных денег от Евросоюза для завершения строительства Rail Baltic и рассчитывают на включение этого проекта в новый семилетний бюджет ЕС (MFF).

Премьер-министр Эстонии также отметил, что, хотя у Эстонии имеется финансовый дефицит в размере около 400–500 миллионов евро для завершения проекта Rail Baltica, Эстония способна покрыть его при поддержке других фондов ЕС, а не только Фонда соединения Европы (CEF), который в настоящее время используется для этой цели.