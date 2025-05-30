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Ожирение, диабет, слепота — Латвии срочно нужны новые лекарства и операции 1 619

Политика
Дата публикации: 30.05.2025
LETA
Ожирение, диабет, слепота — Латвии срочно нужны новые лекарства и операции
ФОТО: Unsplash

Перечень компенсируемых медикаментов по-прежнему недостаточен в случаях различных заболеваний, в том числе сахарным диабетом, пишет Diena.

Нужны новые лекарства и устройства

Сейчас Латвия стоит одной из последних в списке стран Европы, где взрослым с диабетом 1-го типа недоступны оплачиваемые государством устройства для определения уровня глюкозы, не говоря уже об инсулиновых помпах.

Будет ли и в каком объеме эта группа пациентов в дальнейшем получать господдержку, у Министерства здравоохранения четкого ответа нет: это зависит от доступного финансирования. Но, скорее всего, в первую очередь поддержка достанется беременным женщинам, так как это предусмотрено и планом по активизации демографии.

Число пациентов с диабетом растет, а это заболевание приносит с собой и различные осложнения - сердца, почек, зрения. Во многом положение облегчают новые препараты - агонисты рецепторов GLP-1 и ингибиторы SGLT2 (они оптимизируют уровень глюкозы). Их рекомендуется применять больным диабетом вне зависимости от контрольных показателей - даже имеющим серьезные сердечно-сосудистые осложнения.

В то время как в соседних странах на эти медикаменты не установлены ограничения, в Латвии их можно применять лишь в том случае, если общий показатель гемоглобина составляет 7, рассказала на заседании подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению эндокринолог Кристине Гелднере, призвав разрешить принимать эти лекарства независимо от уровня контрольных анализов - это позволило бы "приблизиться к современному уровню лечения группы пациентов высокого риска".

Гелднере также обратила внимание на проблему ожирения. Прогнозы показывают, что к 2035 году от ожирения уже будет страдать треть жителей Латвии. Примерно 90% пациентов с диабетом имеют избыточный вес, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для тех, у кого выражено ожирение (3-й степени) и не удается уменьшить его другими средствами, нужно изыскать возможность обеспечить операцию по бариатрии (резекции желудка) или специальную терапию препаратами. Причем делать это надо не только в рамках пробного проекта Национальной службы здравоохранения (НСЗ), но и оплачивать лечение полностью как больным диабетом, так и тем, у кого его нет, но есть ожирение и другие расстройства здоровья.

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#здравоохранение #медицина
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го мая

    Обрыдаццоо😭 Прям не знаю что послветовать жиробасам, которые входное отверстие кишки не способны контролировать...помереть разве что...Эх, помню своё зимннее многомесячное пару лет назад. С палаткой в лесу засыпанной снегом. При -19.🙄 Эх, был праздник живота , когда наткнулся на лосёнка распид#рашенного электричкой на путях. Две мёрзлые лытки задние отхватил мачете. С шеи ещё мёрзлого мяса срезал. Бошку там вороны, видимо, клевать начали...Мда...почти до весны я на этой мороженной падали протянул...Хардкор.🙄 Главное что убивало-снегопады...А, да, эт я был меж смардой и тукумсом. 4 мес. отжил питаясь до сыта раз в 3 дня.🙄 Мда. Сорян за маразмы. Иногда прёт. Житьё моё временами офуенноне (по моей воле).

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