Напомним: выборы в самоуправления, в том числе и в Рижскую думу, пройдут уже 7-го июня. Сегодня в нашей рубрике «контрвью» «столкнулись» кандидат в депутаты Рижской думы от партии «Латвия на первом месте» Асиф Ибрагимов и кандидат в депутаты Рижской думы от партии «Суверенная власть» (Suverēnā vara) Нормундс Гростиньш.

- Назовите, пожалуйста, ваши основные приоритеты в случае избрания в Рижскую думу?

Асиф Ибрагимов: - Наша партия идет на выборы с четкой программой серьезных преобразований. После пятилетнего господства «правящих» в Риге, город фактически нужно спасать! «Латвия на первом месте» уделит внимание социальным вопросам. Будем выплачивать пенсионерам по 200 евро на лекарства. Мы будем финансово поддерживать семьи с детьми, задекларированные в Риге. Пособие на каждого новорожденного составит 2000 евро. Рига вполне может себе позволить обеспечить бесплатными обедами всех школьников с 1-го по 9-ый классы.

Мы уберем пресловутые столбики с проезжей части, начнем ремонтировать тротуары, приводить в порядок внутриквартальные дворы. Предстоит и начать ремонты мостов — нынешние городские власти и это свое обещание не выполнили! Они запустили город до основания…

Думаю, ваши читатели уже знают, что Шлесерс и его команда намерены сделать общественный транспорт бесплатным для всех. Но при этом мы будем призывать тех латвийцев, кто задекларирован не в Риге, оставлять свой личный автотранспорт до въезда в центр Риги. В противном случае, въезд в центр столицы, через основные мосты, для иногородних автомобилистов будет платным. И полученные средства пойдут на компенсацию расходов «Ригас сатиксме» на бесплатный автотранспорт.

Нормундс Гростиньш: - В этих вопросах наши позиции во многом схожи. Мы также предлагаем и выделение рижским сениорам пособий на лекарства, убеждены, что у Риги есть возможность сделать общественный транспорт бесплатным для всех, кто задекларирован в столице. Таллин, кстати, сделал общественный транспорт бесплатным еще лет 10 назад. А почему мы не можем это сделать? При этом мы не планируем вводить плату за въезд в центр города для иногородних.

- Это все замечательно, а где будете брать деньги на пособия и бесплатный транспорт?

Нормундс Гростиньш: - Мы выступаем за тщательный аудит всех структур городского управления и аудит бюджетных расходов. Поверьте, в ходе этого аудита выяснится, что у города достаточно средств, чтобы и транспорт общественный сделать бесплатным, и пособия на лекарства выдать, и еще профинансировать много социальных программ! Я, к примеру, слышал, что за оценку состояния недвижимости — например, исторических зданий, муниципалитет платит оценщикам по 7-10 тысяч евро за одну оценку. Оценщики информацию об истории дома берут… в wikepedia. Да, с точки зрения бюджета города эти 7-10 тысяч — вроде бы мизер, но счет таких оценок идет на сотни и в итоге сумма набирается солидная. И это только один маленький пример!

Асиф Ибрагимов: - Я сам человек из сферы бизнеса и многие рижане знают меня как владельца Болдерайской кебабной в Кенгарагсе! Также прокурист в компании, которая занимается обслуживанием торгового центра и сдачей помещений в аренду! Конечно, я и другие предприниматели, работающие в сфере общепита, с удовольствием открыли бы свои заведения и в центре Риги. Но стоимость аренды очень часто завышена! И налог на недвижимость тоже очень высокий. Поэтому «Латвия на первом месте» планирует за счет скидок и иной поддержки привлекать местных людей, а также инвесторов, в центр города, и вообще в Ригу. Чем активнее будет работать малый бизнес, тем больше денег будет поступать в том числе и в городскую казну.

Наш лидер Шлесерс уже озвучил программу масштабного привлечения инвестиций — это не только уже известный проект waterfront на Андрейсале, но и «золотые визы» для инвесторов из третьих стран, и также предоставление скидок для авиабилетов туристам в несезон «в обмен» на то, что они будут оставаться минимум два-три дня в Риге. Это все поможет привлечь в город деньги и в конечном итоге мы сможем в большей степени поддерживать пенсионеров, семьи с детьми и нуждающихся.

- Какие перемены можно осуществить в Риге в короткий срок?

Асиф Ибрагимов: - Лично я не намерен долго «раскачиваться» и, если меня рижане изберут, то я начну работать незамедлительно. Мои приоритеты — помощь нуждающимся семьям, снижение налога на недвижимость за счет скидок владельцам единственного жилья.

Мы сократим количество чиновников и бюрократию в Риге!

Посмотрите, что нынешние натворили в сфере дорожного движения! Введены необоснованные ограничения скорости и это сделано для того, чтобы просто взимать с людей штрафы. Мы этот рэкет прекратим!

Нормундс Гростиньш: - Я довольно длительное время проработал в школе учителем истории и могу вам сказать, что самоуправление крайне мало поддерживало учебные заведения. Так называемая коалиция перемен за 5 лет работы даже не удосужилась — игра слов, на перемене обеспечить детей горячими обедами. Мы восстановим бесплатные обеды для всех школьников. Кстати, я был вынужден уволиться из школы после того, как, переболев дважды ковидом, отказался вакцинироваться — я не видел в этом смысл, более того, это могло бы даже принести вред организму. Наша партия выступает за то, чтобы вернуть на работу всех, кто пострадал от этой кампании вакцинации — это, между прочим, сейчас делает и Трамп в США.

- Нынешняя дума вошла в историю и своим активным переименованием улиц… Ваша позиция на сей счет?

— «Суверенная власть» уж точно заниматься ревизией истории не будет! Это вообще какой-то позор! Кому помешал памятник Барклаю де Толли? Его снос, если взять принятый в свое время Сеймом закон, не был обязательным. Это собственная инициатива варваров из нынешней коалиции перемен в Рижской думе! Мне совершенно непонятно, в чем «провинился» перед Латвией Пушкин или другие русские писатели, которых правящие в Риге решили «убрать» с карты города, устроив чехарду с переименованием улиц!

Асиф Ибрагимов: - Самое печальное, что ничего другого нынешние национал-радикалы в Риге предложить избирателям не могут — только войну с памятниками и переименование улиц. «Латвия на первом месте» считает, что рижане избирают своих представителей не для этого, не для войны с прошлым, не для того, чтобы раскалывать общество. Нужно заниматься созиданием, а не разрушением! Позиция нашей партии очень четкая: мы не делим жителей Латвии по национальности и языку, только наша партия способна объединить общество, объединить всех рижан, независимо от национальности и родного языка. И тому лично я яркий пример! Хватит раскалывать общество! Нужно объединяться и развивать нашу любимую Ригу!