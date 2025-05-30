Премьер Литвы прибыл в Ригу и призвал ударить новыми санкциями по Москве

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, который в пятницу участвовал в заседании Совета министров стран Балтии в Риге, призвал ужесточить санкции для России.

"Мы должны сохранить и расширить санкции против России (...) и ее сообщницы Беларуси. Продолжать изолировать Россию на международном уровне и требовать ответственности, включая конфискацию всех замороженных активов России", - добавил Палуцкас.

По его словам, общая цель стран Балтии - помочь Украине победить в войне и обеспечить справедливый, устойчивый и прочный мир, что должно быть достигнуто путем оказания всесторонней поддержки Киеву.

"Мы пришли к единому мнению, что необходимо приложить усилия для укрепления переговорной позиции Украины. Украине нужны прочные и долгосрочные гарантии безопасности, включая членство в НАТО и ЕС", - сказал премьер.

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что все три страны Балтии выделяют не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта на помощь Украине.

"Мы продолжим делать это и в будущем", - подчеркнула она.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что 18-й пакет санкций ЕС против России должен "ударить там, где больнее всего".

Как сообщалось, ЕС принял 17-й пакет санкций против Кремля неделю назад, но некоторые члены ЕС уже призывают готовить 18-й пакет. Литва стремится, чтобы новый пакет санкций распространялся на энергетические, газовые и нефтяные компании, а также на финансовые учреждения.