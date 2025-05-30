Baltijas balss logotype

Премьер Литвы прибыл в Ригу и призвал ударить новыми санкциями по Москве 4 864

Политика
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Премьер Литвы прибыл в Ригу и призвал ударить новыми санкциями по Москве
ФОТО: Youtube

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, который в пятницу участвовал в заседании Совета министров стран Балтии в Риге, призвал ужесточить санкции для России.

"Мы должны сохранить и расширить санкции против России (...) и ее сообщницы Беларуси. Продолжать изолировать Россию на международном уровне и требовать ответственности, включая конфискацию всех замороженных активов России", - добавил Палуцкас.

По его словам, общая цель стран Балтии - помочь Украине победить в войне и обеспечить справедливый, устойчивый и прочный мир, что должно быть достигнуто путем оказания всесторонней поддержки Киеву.

"Мы пришли к единому мнению, что необходимо приложить усилия для укрепления переговорной позиции Украины. Украине нужны прочные и долгосрочные гарантии безопасности, включая членство в НАТО и ЕС", - сказал премьер.

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что все три страны Балтии выделяют не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта на помощь Украине.

"Мы продолжим делать это и в будущем", - подчеркнула она.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что 18-й пакет санкций ЕС против России должен "ударить там, где больнее всего".

Как сообщалось, ЕС принял 17-й пакет санкций против Кремля неделю назад, но некоторые члены ЕС уже призывают готовить 18-й пакет. Литва стремится, чтобы новый пакет санкций распространялся на энергетические, газовые и нефтяные компании, а также на финансовые учреждения.

Читайте нас также:
#санкции
2
0
0
24
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    ждемс. вьебите уже ссым. страшно

    10
    0
  • A
    Anim
    31-го мая

    Мал клоп, да вонюч - это про Прибалтику... Сами себя до сих пор обеспечить не в состоянии, сосут деньги из европейских стран, железную дорогу до сих пор не научились строить в XXI веке, но - самомнение зашкаливает.

    36
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го мая

    Ну, если уж премьер Литвы так сказал... То ВСЁ! Пиши пропало... Это уже не шутки!!! Клоуны маленьких деревень... Мать вашу.

    35
    1
  • З
    Злой
    30-го мая

    Москва просто присела от страха

    33
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 195
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 260
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов 254
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО 1 210

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 161
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 572
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 309
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 191
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 161
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 223
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 256

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео