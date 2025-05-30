Такого не было никогда! Силиня заявила о новом достижении

Сотрудничество между Латвией, Литвой и Эстонией сейчас особенно тесное, и вместе их голос слышен сильнее, заявила в пятницу премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с главой правительства Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.

Премьер-министры встретились в пятницу в Риге в рамках Совета министров стран Балтии, в котором в этом году председательствует Латвия.

Силиня подчеркнула единство всех трех балтийских государств. "В этом году у Латвии ведущая роль в сотрудничестве стран Балтии, и эта встреча подтверждает нашу решимость совместно решать важные для региона вопросы. Наше развитие и безопасность тесно связаны - у нас общее прошлое, настоящее и будущее. Вместе мы стремимся к выделению 5% ВВП на оборону, являемся союзниками по НАТО и твердо поддерживаем Украину, скоординированно отстаиваем наши ценности в Европейском союзе", - отметила премьер.

Во время встречи главы правительств обсуждали вопросы безопасности и обороны, а также реализацию региональных инфраструктурных проектов, в том числе железнодорожного проекта "Rail Baltica".

"Мы традиционно придерживаемся единого мнения о необходимости присутствия союзников по НАТО в нашем регионе - в Балтийском море, в воздухе и на земле", - подчеркнула премьер-министр, говоря о повышении финансирования для обороны и на национальном уровне, и в рамках всего альянса. Премьер-министры также выразили готовность продолжать поддержку Украины.

Руководители правительств обсудили усиление внешних границ стран Балтии в условиях растущего давления нелегальной миграции. Силиня поблагодарила Эстонию и Литву за поддержку и сотрудничество с латвийскими пограничниками и выразила уверенность, что все три страны сумеют преодолеть вызовы, связанные с миграцией.

Также обсуждалось сотрудничество государств в Балтийском море и согласованные действия по борьбе с теневым флотом России.

Говоря о значении проекта "Rail Baltica", Силиня подчеркнула, что на данный момент это главный проект регионального развития в странах Балтии. "Это не просто транспортное соединение - это часть плана военной мобильности и экономического роста нашего региона. Нам важно обеспечить тесное сотрудничество на всех уровнях, чтобы реализация проекта проходила скоординированно и эффективно", - сказала премьер.

Главы правительств обменялись актуальной информацией о прогрессе в реализации проекта в каждой стране и договорились усилить сотрудничество в контексте следующего многолетнего бюджета ЕС, а также скоординировать работу по совместным закупкам и другим вопросам.