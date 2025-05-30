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Высокие цены — не только следствие внешних факторов, - президент 1 847

Политика
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Высокие цены — не только следствие внешних факторов, - президент
ФОТО: LETA

Высокие цены — это не только результат внешних факторов, они также указывают на недостаточную конкуренцию, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом, которая состоялась в пятницу в Рижском замке, сообщает LETA со ссылкой на советника президента Мартиньша Дрегеpиса.

Во время встречи стороны обсудили экономические показатели Латвии за первый квартал этого года, а также актуальные вопросы, связанные со снижением цен на продукты питания.

Президент отметил, что рост цен на продукты питания влияет не только на бюджеты домохозяйств, но и на доверие к рынку в целом.

По его мнению, необходима реализация целевых мероприятий, которые повысят прозрачность цен и будут способствовать добросовестной конкуренции между торговцами и производителями.

Президент указал, что подписанный меморандум о снижении цен на продукты питания — это шаг вперёд, однако спустя некоторое время необходимо будет оценить его фактическое воздействие.

В ходе встречи стороны также обсудили предложения Банка Латвии по поправкам к закону о государственном накопительном пенсионном фонде, поданные в парламентскую Комиссию по бюджету и финансам (налогам) Сейма.

Как уже сообщалось, 27 мая министр экономики Виктор Валайнис подписал с представителями отрасли меморандум о снижении цен на продукты питания.

Меморандум предусматривает создание корзины товаров по низким ценам, внедрение инструмента сравнения цен, а также продвижение доли местных продуктов в магазинах.

Создание «низкоценовой корзины» предполагает, что в десяти товарных категориях будет представлен хотя бы один продукт с самой низкой ценой в своей категории. Эти продукты будут периодически меняться на другие из той же категории.

Меморандум подписали торговые организации, охватывающие около 75–80% участников рынка, включая «top!», «Elvi Latvija», «Aibe», «Narvesen», «Maxima», «Lidl», «Rimi» и другие. В то же время Министерство экономики продолжает работу с теми торговыми сетями, которые в меморандум не вошли.

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#эдгар ринкевич #цены на продовольствие
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    Aleks
    30-го мая

    Ну так давно понятно,что поднятие цен ,которое дружно списывали на войну России и Украины разные глобальные неофашистские личности,уже никак не действует на население страны,поэтому решили чуток смягчить риторику и снизить цены(пока на словах),потому как хочется напомнить латвийской власти -Знаете,почему Сталина не обвиняют в антисемитизме? Потому что расстреливал и сажал он ,,русских,,с поменянными фамилиями за геноцид русского народа...

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