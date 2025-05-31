Как нам обустроить Латвию: 10 реальных шагов для экономии и уменьшения бюрократии

"Напряженная внутренняя жизнь без видимых результатов" — так можно сказать про усилия правительства и лично премьера в деле борьбы с бюрократией и сокращения расходов.

Нет, разговоры есть, идеи есть, даже рабочая группа есть, и предложения от нее поступили к правящим, но конкретных решений пока не наблюдается.

Новый доклад готов! Ждите следующего…

Справедливости ради заметим, что отдельные подвижки по уменьшению административных барьеров в строительстве все–таки имеются, но этого очень мало, очень!

Зато уже на ближайшем заседании правительства будет рассматриваться… очередной доклад в контексте борьбы с бюрократией. Название ну очень грозное — "Об аудите общих приоритетов в госуправлении". Чтобы вас, уважаемые читатели, не утомлять бюрократическими словесами, которыми изобилует этот документ, объясню его суть. Министерствам предстоит провести внутренний аудит с целью найти возможности для уменьшения бюрократии, административной нагрузки на бизнес и определить варианты для оптимизации расходов.

Между тем, если власти реально нацелены на результат, а не на процесс, то нужны не информационные доклады, концепции и рабочие группы, а конкретные шаги (действия), причем эти шаги необходимо сделать… уже сегодня!

Портал bb.lv определил 10 основных шагов для уменьшения бюрократии и сокращения расходов на содержание госуправления.

Шаг первый — искоренение дублирования функций министерствами, госагентствами и другими структурами госуправления. В принципе эту задачу можно решить в течение двух–трех месяцев.

Шаг второй — обязать все государственные и муниципальные структуры всю необходимую им информацию о латвийских физических и юридических лицах получать в регистрах, не запрашивая ее у тех, кого они проверяют или кто к ним обратился с заявлениями. Установить, что государственные и муниципальные учреждения вправе требовать только ту информацию, которой нет в публичных регистрах или (и) если имеющаяся информация требуют пояснений…

Шаг третий — объединение департаментов, вспомогательных служб (ИТ–специалистов, бухгалтерии, отделов кадров…). Также необходимо подумать над объединением государственных обществ капитала (госпредприятий) и тех структур (агентств и т. п.), которые находятся под надзором конкретных министерств.

Министр экономики Виктор Валайнис в одном из недавних интервью пообещал, что руководимое им ведомство "в ближайшее время выйдет с предложением объединить находящиеся под надзором Минэкономики учреждения, а также перенять учреждения, находящиеся в подчинении других министерств, создав новую структуру.

Под надзором Минэкономики находятся шесть организаций — Латвийское агентство инвестиций и развития, Центральное статистическое управление, Совет по конкуренции, Центр защиты прав потребителей, Латвийское национальное аккредитационное бюро и Государственное бюро контроля за строительством. Также Минэкономики осуществляет надзор за двумя государственными обществами капитала — Altum и Possessor. Altum занимается выдачей займов и предоставлением госгарантий бизнесу, а также различным общественно значимым госпроектам — например, повышению энергоэффективности. Possessor управляет "проблемными" госактивами и отдает на приватизацию те объекты, которые государству не нужны для выполнения госфункций.

Кого с кем Валайнис хочет объединить и позволят ли ему еще и "прихватить" в это объединение структуры других министерств — скоро узнаем.

Шаг четвертый — объединение министерств. Впервые об этом обмолвился министр финансов Арвилс Ашераденс, идею–фикс подхватил уже упомянутый Валайнис и… дальше ничего не происходит. Видимо, партнеры по коалиции, да и однопартийцы не горят желанием сокращать министерства, видя в этом политические риски: правящие партии могут легко на почве сокращения министерств поссориться и потопить правительственную лодку.

Но очевидно, что в Латвии с учетом все уменьшающегося числа населения и проблем в экономике слишком много министерств! Количество министерств вполне можно было бы уменьшить… наполовину!

Шаг пятый — уплотнение министерств и ведомств. То есть отказ от части офисов, прежде всего от тех зданий, которые не принадлежат государству. Этот процесс, кстати, уже идет, но пока еще очень медленно. Понятно, что уменьшение площадей ведет к реальной экономии — меньше тратиться на аренду и на коммунальные услуги.

Шаг шестой — уменьшение до минимума бумажных документов, перевод всей документации в электронный формат и уменьшение рассылки бумажных писем. Это ускоряет работу чиновников и опять–таки уменьшает расходы.

Шаг седьмой — чем меньше государство истребует различных справок у жителей и юридических лиц, тем лучше для экономики и проще для людей и бизнеса.

Шаг восьмой — уменьшение расходов на закупки министерствами товаров и услуг. Это совершенно необходимое условие в нынешней ситуации, когда экономика стагнирует, доходы казны отстают от запланированных, а правительству срочно требуются дополнительные ассигнования на оборону и демографию.

Шаг девятый — замораживание роста зарплат в госуправлении. Как известно, в этом году рост зарплат разрешен в пределах 2,6%. Но очевидно, что нужно было бы минимум год не повышать оклады в госуправлении.

Шаг десятый — реальное сокращение числа госслужащих. Отметим, что Минфин предлагает запустить реформу в системе пенсий по выслуге лет. Может быть увеличен как возраст выхода на пенсию по выслуге лет, так и стаж, необходимый для получения права на пенсию по выслуге лет. Не исключено и уменьшение сфер, работники которых имеют право на пенсию по выслуге лет. Это все, конечно, тоже даст экономию госсредств, но в очень отдаленной перспективе, учитывая необходимость переходного периода.

В общем, время для говорильни об экономии закончилось, пора приступать к конкретным действиям.