Путин может атаковать страны Балтии уже через 6 месяцев — Bloomberg

«Чтобы подорвать… доверие (к альянсу. — прим.), потребуется лишь беспорядочная атака, скажем, на Эстонию, что у Путина есть возможность сделать уже сейчас», — нагнетает атмосферу обозреватель Bloomberg.

Сейчас вопрос не о том, реальна ли угроза нападения России на члена НАТО, а скорее о том, где, когда и в какой форме оно произойдет. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

К такому выводу он пришел после того, как пообщался с группой генералов и других офицеров примерно из 20 стран, которые в Королевском институте объединенных оборонных исследований в Великобритании обсуждали вопрос воссоздании армейских корпусов как основной организационной единицы для ведения войн.

«Они также не строят предположений о том, что президент США Дональд Трамп может или не может сделать. Больше всего их беспокоит то, как мало времени у них может быть на подготовку. Вместо 5−10 лет, как считалось ранее, рабочая оценка того, когда у (президента РФ Владимира) Путина могут появиться возможности для борьбы с НАТО, после того как он закончит с Украиной, теперь многослойна и основана на оценке датской разведки ранее в этом году: шесть месяцев на локализацию атаки, два года на региональную войну в Прибалтике и пять на любой более широкий европейский конфликт», — пишет колумнист.

Военные, принявшие участие в совещании, считают, что Путин стремится восстановить Россию в качестве великой державы в Европе и поэтому продолжит попытки подчинить себе бывшие сферы влияния и разрушить НАТО. Для этого, мол, не нужно вторгаться в Польшу — чтобы разрушить НАТО, лучше всего дискредитировать статью 5 о коллективной обороне.

«Чтобы подорвать… доверие (к альянсу. — прим.), потребуется лишь беспорядочная атака, скажем, на Эстонию, что у Путина есть возможность сделать уже сейчас», — нагнетает атмосферу автор.

По его словам, Европа на данный момент не готова отразить нападение России, поскольку «все еще движется в слишком бюрократическом темпе мирного времени, в то время как США двигаются в обратном направлении».

«Именно Путин будет решать, что и когда он будет делать, а нерешительность Запада просто создает для него окно для действий, будь то на Украине или за ее пределами. Как выразился Руперт Смит, британский генерал в отставке и бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, „вы сражаетесь с тем, что у вас в руках в данный момент“. С нынешними темпами это может не быть достаточным, чтобы удержать Кремль от реализации его имперских амбиций», — резюмирует Чемпион.