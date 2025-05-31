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Путин может атаковать страны Балтии уже через 6 месяцев — Bloomberg 7 3185

Политика
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Путин может атаковать страны Балтии уже через 6 месяцев — Bloomberg
ФОТО: Global Look Press

«Чтобы подорвать… доверие (к альянсу. — прим.), потребуется лишь беспорядочная атака, скажем, на Эстонию, что у Путина есть возможность сделать уже сейчас», — нагнетает атмосферу обозреватель Bloomberg.

Сейчас вопрос не о том, реальна ли угроза нападения России на члена НАТО, а скорее о том, где, когда и в какой форме оно произойдет. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

К такому выводу он пришел после того, как пообщался с группой генералов и других офицеров примерно из 20 стран, которые в Королевском институте объединенных оборонных исследований в Великобритании обсуждали вопрос воссоздании армейских корпусов как основной организационной единицы для ведения войн.

«Они также не строят предположений о том, что президент США Дональд Трамп может или не может сделать. Больше всего их беспокоит то, как мало времени у них может быть на подготовку. Вместо 5−10 лет, как считалось ранее, рабочая оценка того, когда у (президента РФ Владимира) Путина могут появиться возможности для борьбы с НАТО, после того как он закончит с Украиной, теперь многослойна и основана на оценке датской разведки ранее в этом году: шесть месяцев на локализацию атаки, два года на региональную войну в Прибалтике и пять на любой более широкий европейский конфликт», — пишет колумнист.

Военные, принявшие участие в совещании, считают, что Путин стремится восстановить Россию в качестве великой державы в Европе и поэтому продолжит попытки подчинить себе бывшие сферы влияния и разрушить НАТО. Для этого, мол, не нужно вторгаться в Польшу — чтобы разрушить НАТО, лучше всего дискредитировать статью 5 о коллективной обороне.

«Чтобы подорвать… доверие (к альянсу. — прим.), потребуется лишь беспорядочная атака, скажем, на Эстонию, что у Путина есть возможность сделать уже сейчас», — нагнетает атмосферу автор.

По его словам, Европа на данный момент не готова отразить нападение России, поскольку «все еще движется в слишком бюрократическом темпе мирного времени, в то время как США двигаются в обратном направлении».

«Именно Путин будет решать, что и когда он будет делать, а нерешительность Запада просто создает для него окно для действий, будь то на Украине или за ее пределами. Как выразился Руперт Смит, британский генерал в отставке и бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, „вы сражаетесь с тем, что у вас в руках в данный момент“. С нынешними темпами это может не быть достаточным, чтобы удержать Кремль от реализации его имперских амбиций», — резюмирует Чемпион.

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#путин #нато
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(7)
  • VS
    Vad Sorry
    31-го мая

    Путин может атаковать а может и ни атаковать :))) Зачем Путину эти погрязшие в долгах ,пустынные земли? Ему нечем больше заниматься? Хватит народу мозги полоскать, воруют, а виноват Путин стрелочники

    99
    8
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го мая

    Союзный Договор оформлен как Закон. Только ВС СССР может отменить. Права нарезаются сверху вниз. Все республики вошли в состав Союза без територ постановлений и своих граждан!

    27
    9
  • A
    Aleks
    31-го мая

    Не будет переезда через Алтонавас,ведь в 2026 уже нападут,а если не в 2026,то в 2027,28,2930...2050 Овцы должны быть все время на испуге,а в это время ....

    50
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го мая

    еще изучите наизусть

    КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 года (с последующими изменениями и дополнениями)

    (Конституция от 1977 прекратила свое действие)

    w w w.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm

    Глава II ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО Статья 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик: Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской Советской Социалистической Республики, Белорусской Советской Социалистической Республики, Узбекской Советской Социалистической Республики, Казахской Советской Социалистической Республики, Грузинской Советской Социалистической Республики, Азербайджанской Советской Социалистической Республики, Литовской Советской Социалистической Республики, Молдавской Советской Социалистической Республики, Латвийской Советской Социалистической Республики, Киргизской Советской Социалистической Республики, Таджикской Советской Социалистической Республики, Армянской Советской Социалистической Республики, Туркменской Советской Социалистической Республики, Эстонской Советской Социалистической Республики.

    15
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го мая

    готовьтесь к 2026.

    учите Гимн СССР (Сталинская версия), шейте госфлаги СССР, цветы выращивайте. готовьтесь так же и к Трибуналу. часть местного Хутора поедет на историческую родину в Швецию, часть в Коми на лесозаготовки.

    32
    4
  • lg
    lo gos
    31-го мая

    Разбомбят к хренам, как Сектор Газа. Будет Балтийская пустыня.

    31
    6
  • MiU
    Made in USSR
    31-го мая

    Интересности намечаюцца, судя по контенту этого ресурса: через полгода Путин нападёт, а параллельно этому, эстонцы начнут нам строить Rail Baltica...Никогда не думал, что жтонцы такие дураки... Тут Путин почти напал, а они рельсы заготавливают...

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