На днях СМИ сообщили о том, что во втором полугодии нашу республику ждет резкий скачок цен на электроэнергию.

Судя по всему, таким образом нам всем придется расплачиваться за отказ от единого энергопространства с Россией и Беларусью. А как радостно пилили опоры и резали провода!

Однако кроме разрыва с системой БРЭЛЛ к нашим затратам стоит приплюсовать особое министерство, следящее за счетчиками.

"Новое Единство" держится за рубильник

Несмотря на то что перед каждыми выборами в стране говорится о сокращении бюрократии, нынешний XIV Сейм привел к созданию в стране нового министерства. 1 января 2023 года путем реорганизации часть функций Министерства экономики и Министерства охраны среды и регионального развития сосредоточились в Министерстве климата и энергетики.

Сначала, при премьере Кришьянисе Кариньше, им рулил Марис Спринджукс (Объединенный список), а после того, как правительство возглавила Эвика Силиня, бразды перехватил Каспарс Мелнис.

Теперь Министерство климата и энергетики управляет двумя госструктурами — Государственной службой среды и Агентством энергетики и среды; в его ведении находятся также общества капитала высоковольтные сети Augstsprieguma tIkls, Латвийский центр геологии и метеорологии, Фонд инвестиций среды.

В сфере энергетики ведомство К. Мелниса декларирует задачу "надежности энергоснабжения и дешевой электроэнергии в Латвии". По крайней мере так было озвучено на днях в ходе заседания Комиссии по бюджету и финансам (налогам), которой руководит по совпадению также назначенная "Новым Единством" Анда Чакша.

Вот что обещает Министерство:

Эффективное использование инфраструктуры: сеть передачи, резервы стратегических хранилищ, использование остаточного тепла.

Низкие цены: развитие мощностей возобновляемых энергоресурсов, радарно–ветряное решение, поддержка биометана.

Энергобезопасность: подготовка к синхронизации.

Поясним в отношении необычного термина "радарно–ветряное решение" — тут дело в противостоянии интересов бизнеса и военных. Все дело в том, что ветряные энергетические парки, которые предполагалось ставить как на приморском шельфе Латвии, так и у ее восточной границы, теоретически могут располагаться на маршрутах вторжения сил потенциального противника. И оттого Министерство обороны озадачилось, чтобы под прикрытием ветряков вражеские диверсанты и дроны не проникли в ЛР.

Парадоксально, но здесь милитаристы НАТО вошли в ситуативный альянс с шумными сторонниками инициативы "Латвия без ветряных парков".

А почем киловатт для народа?

За прошлый год Министерство ударными темпами израсходовало 110 млн евро, из которых 87, по заверениям чиновников, было передано "жителям, народному хозяйству, международным обязательствам". В частности, 54,3 миллиона евро пошли на поддержку покрытия расходов по электрическим счетам. А ведь есть еще и такие приоритеты, как среда и устойчивость.

В своей презентации для Сейма господин Мелнис и его присные не упоминают, сколько будет стоить с июля ток по новым тарифам, однако уже подкладывают соломку, обещая "создание целевой системы пользователей энергии на случаи высоких цен". Будет также "самостоятельная поддержка приоритетным группам пользователей электроэнергии".

На 2025 год Министерство обязуется "способствовать использованию местных ресурсов (особенно транспорта)", вести "содействие экономике оборота, уменьшая зависимость от импортируемых сырьевых материалов". Сейчас импортируемая энергия — 38,75%, а надо понизить сей уровень до 30%.

Новое, как говорят, хорошо забытое старое. И в этой связи можно вспомнить, как в независимой Латвии после начала Второй мировой войны, с 11 сентября 1939 года, Кабинет министров Карлиса Улманиса ввел в качестве единственного топлива для автомобилей и мотоциклов латол. То есть смесь импортного бензина с произведенным в ЛР абсолютным спиртом. Летом в соотношении 1:1, зимой 2:1.

До подобных драконовских мер пока что дело не дошло — да и спирта уж наша республика ныне практически не выпускает. Заместо него пригодится биометан, производное наших животноводческих хозяйств. Худо–бедно на 18–22 миллиона евро.

Куда уходят миллионы

Еще в 2025 году Министерство климата и энергетики пойдет по вполне ленинской дороге электрификации, которой объявляют в том числе замену воздушных кабелей подземными линиями, на что потратят 40 млн евро.

Еще 26 млн евро израсходуют на поддержку т. н. энергообщинам. То есть объединенным нескольким хозяйствам, имеющим в распоряжении солнечные батареи.

В 23 млн евро оценивается переработка подводного ила, в 20–40 млн — работы по уменьшению рисков наводнений. Зато весьма крупную цифру — 47 млн — истратят на совершенствование централизованного теплоснабжения. И 2 млн евро — на "информирование общества".

В этой связи вашему автору вспомнилось, что буквально недавно на доске объявлений в доме появилось объявление, что у нас теперь инновация — новый отопительный насос за 800+ евро, в связи с чем управляющая компания R*P напоминает, что таковые расходы покрывают все жильцы дома.

А где же, спрашивается, К. Мелнис с его поддержкой?

На фронтах борьбы с CO2

Министерству, подведомственному "Новому Единству", приходится решать и главный вопрос, поставленный в рамках Европейского союза — как уменьшить эмиссию двуокиси углерода, главного вещества, вызывающего парниковый эффект. По нынешней статистике, Латвия выделяет 8,2 млн тонн — то есть, по 4,4 тонны на каждого жителя страны, если принять на веру статистические данные, по коим нас осталось 1,85 млн.

При этом отрасли, выделяющие смертельные, с точки зрения Брюсселя, газы — это важнейшие для Латвии транспорт (38%), сельское хозяйство (26%), энергетика (25%). По сравнению с ними промышленность — это просто мелкая дробь, которой можно пренебречь — всего 4%. Хотя, с другой стороны, забота Латвии о своем вкладе в дыхание планеты несколько идеалистично смотрится, когда есть Индия, Китай, Бангладеш и Пакистан…

Так или иначе, в ведомстве К. Мелниса свято верят, что уменьшение CO2 произойдет благодаря раздельному сбору мусора. Если в 2021 году уровень переработки составлял 50,8%, то в этом году уже 55%.

Здесь ваш автор решил последовать хорошей практике, прикупив в скандинавском хозмаге по смешной цене красивую мусорницу, куда отныне складывает исключительно упаковку. А старый мусорник оставил для обычных пищевых отходов. Опыт раздельного сбора наглядно показал, что пластик, бумага и несдаваемое стекло наполняют урну гораздо быстрее! Тем самым отдельно взятое домохозяйство вносит посильный вклад в решение планов К. Мелниса.

Ну и ждем от него с нетерпением счетов…

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Министерство климата и энергетики мониторит и состояние надземных вод Латвии. Подавляющее количество — 48% — находятся в среднем диапазоне качества; 32% — в хорошем; в плохом и очень плохом — 18%, и только 3% — в высоком.