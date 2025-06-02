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На этих выборах почтовое голосование бьёт рекорды 0 688

Политика
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
На этих выборах почтовое голосование бьёт рекорды
ФОТО: LETA

В этом году получено очень много заявлений на голосование по почте из-за рубежа, заявила в понедельник журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите, пишет LETA.

Граждане Латвии, находящиеся за границей, могли заранее подать заявку на участие в голосовании по почте через портал Latvija.lv. В день выборов Latvijas Pasts доставит эти голоса в соответствующие самоуправления, чтобы они могли быть учтены. В то же время, если какой-либо бюллетень поступит позже дня выборов — 7 июня, — он больше не будет засчитан.

На предыдущих муниципальных выборах, которые проходили иначе — сначала внеочередные в Риге, а потом очередные в других самоуправлениях, — из-за рубежа на голосование по почте подали заявки менее 200 человек, из которых действительно проголосовали и были признаны действительными менее 150 бюллетеней. В свою очередь, на этих выборах количество заявлений достигло 2245.

"Это очень большой рост. Но это не значит, что все голоса отправлены и все будут признаны действительными", — отметила Саулите.

Всего на этих муниципальных выборах право голоса имеют 1 377 183 жителя.

"Это много, но сколько придут — зависит уже от самих людей", — добавила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Она не смогла сказать, как изменилось число избирателей по сравнению с предыдущими выборами.

Заместитель главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB) Инета Цируле признала, что этот период предвыборной агитации был для бюро довольно напряжённым. На данный момент БПБК получило более 300 различных сигналов о нарушениях, чаще всего — о незаконном использовании государственных и муниципальных ресурсов в агитационных целях. После более глубоких проверок начато 23 административных процесса, 13 из которых связаны с использованием указанных ресурсов.

До 10 мая БПБК приняло три решения в рамках административных процессов о нарушениях ограничений предвыборной агитации: два — о незаконном использовании административных ресурсов, одно — о нарушении порядка уведомления при размещении агитационных материалов. Однако Цируле не раскрыла, в отношении каких партий или лиц были приняты эти решения. Сейчас количество решений ещё больше, но она не уточнила, насколько.

Цируле призвала граждан критически относиться к скандальным видео- или аудиоматериалам, появляющимся в интернете в преддверии выборов, поскольку они могут быть сгенерированы с использованием средств искусственного интеллекта. В этом году партии также обязаны сообщать, если они используют ИИ в агитации.

Она также напомнила, что в пятницу, 6 июня, и в день выборов, 7 июня, действует так называемый "период тишины", во время которого оплаченная агитация запрещена. Если кто-то заметит нарушение, его просят сообщить об этом в БПБК.

На этих выборах внедрена новая избирательная платформа с большим акцентом на соблюдение требований безопасности. Члены избирательных комиссий прошли обучение, в том числе — как действовать при технических сбоях или проблемах с электроснабжением. Саулите пояснила, что если на участке невозможно отсканировать удостоверение личности избирателя, данные паспорта или ID-карты будут введены вручную.

В этом году впервые избиратели смогут голосовать каждый день с 2 по 7 июня. Избирательные участки будут работать в такие часы:

  • 2 июня (понедельник): с 17:00 до 20:00
  • 3 июня (вторник): с 8:00 до 11:00
  • 4 июня (среда): с 17:00 до 20:00
  • 5 июня (четверг): с 8:00 до 11:00
  • 6 июня (пятница): с 12:00 до 15:00
  • 7 июня (суббота, день выборов): с 8:00 до 20:00

Кроме того, в 11 самоуправлениях голосование будет организовано в специально оборудованном автобусе. А если кто-то по какой-либо причине не может самостоятельно прийти на участок, но хочет проголосовать, он может подать заявку на голосование на дому. Это можно сделать с сегодняшнего дня до субботы, 7 июня, до 12:00, отправив заявление в соответствующий участок — лично или в электронном виде.

Как уже сообщалось, муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня.

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