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Начинается досрочное голосование на муниципальных выборах 1 898

Политика
Дата публикации: 02.06.2025
BB.LV
Начинается досрочное голосование на муниципальных выборах
ФОТО: LETA

Сегодня во второй половине дня, а именно в 17:00, начнётся досрочное голосование на муниципальных выборах, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сегодня досрочное голосование на муниципальных выборах начнётся в общей сложности на 948 участках по всей Латвии.

Так же, как и в день выборов, в период досрочного голосования проголосовать можно на любом участке своего самоуправления.

Избирательные участки для досрочного голосования будут работать:

  • в понедельник, 2 июня, - с 17:00 до 20:00,
  • во вторник, 3 июня, – с 8:00 до 11:00,
  • в среду, 4 июня, – с 17:00 до 20:00,
  • в четверг, 5 июня, – с 8:00 до 11:00,
  • в пятницу, 6 июня, - с 12:00 до 15:00.

Также с сегодняшнего дня до субботы, до 12:00, избиратели, состояние здоровья которых серьёзно мешает им добраться до участка в день муниципальных выборов, могут подать заявку на голосование по месту своего нахождения в пределах своего самоуправления.

Для голосования по месту нахождения, например, на дому, необходимо написать заявление, указав имя, фамилию, персональный код, номер телефона, адрес, а для многоквартирного дома — код входной двери, если он есть. Заявление можно написать в свободной форме. Его можно передать в ближайший избирательный участок. Заявление может отнести родственник, сосед, сиделка или другое доверенное лицо, либо отправить по электронной почте в избирательную комиссию своего самоуправления. Электронное письмо должно быть подписано безопасной электронной подписью.

На этих выборах впервые будет организовано и выездное голосование, которое также начнётся сегодня.

О решении организовать выездное голосование на муниципальных выборах 2025 года ЦИК проинформировали 11 самоуправлений — Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Бауский край, Добельский край, Елгавский край, Екабпилсский край, Олайнский край, город Резекне, Саласпилсский край и Смилтенский край.

Часть из указанных самоуправлений организует выездное голосование в специально оборудованных для этого автобусах. Другая часть самоуправлений определила отдельные места, где в установленное время жители смогут проголосовать дополнительно к ранее объявленным избирательным участкам — в библиотеках, школах, общественных центрах и других местах.

С местами и временем проведения выездного голосования можно ознакомиться на сайте ЦИК.

Как уже сообщалось, муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня. 7 июня участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

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Оставить комментарий

(1)
  • FK
    Filips Korbovs
    2-го июня

    Идиоты будут выбирать идиотов. Типичная Латвия, всем хорошо провести 7 июня

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