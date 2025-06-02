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Партии задекларировали 2 млн евро расходов на предвыборную агитацию 1 370

Политика
Дата публикации: 02.06.2025
LETA
Партии задекларировали 2 млн евро расходов на предвыборную агитацию

С 8 февраля, когда в Латвии начался период агитации перед выборами самоуправлений, до 30 мая партии и их объединения в целом заключили договоры о лимитированных расходах на агитацию на общую сумму 1 968 092 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Лидерами по размеру потраченных средств являются "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Новое Единство".

ЛПМ заключила договоры на сумму 347 389 евро, "Новое Единство" - на 236 776 евро, Латвийская зеленая партия - на 191 290 евро, Союз зеленых и крестьян - на 152 885 евро, "Объединенный список" - на 142 654 евро, "За стабильность" - на 137 012 евро, "Для развития Латвии" - на 136 093 евро, "Платформа 21" - на 110 910 евро, "Прогрессивные" - на 96 817 евро, а Национальное объединение - на 84 055 евро. Остальные партии заключили договоры на меньшие суммы.

В период предвыборной агитации для всех политических партий и их объединений установлен лимит финансовых средств, которые они могут расходовать на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия и дарения. Лимиты расходов не распространяются на расходы на изготовление рекламы или планирование кампании.

БПБК поясняет, что в расходы на предвыборную агитацию включаются как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты. Если партия или объединение партий баллотируется на всей территории Латвии, то максимальный объем расходов на предвыборную агитацию, которые могут быть направлены на упомянутые цели, составляет 869 640,75 евро.

В свою очередь лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, для предвыборной агитации за или против политических сил и кандидатов в депутаты могут использовать средства, не превышающие 15 минимальных месячных зарплат, то есть 11 100 евро. Для этих лиц ограничения на агитацию распространяются на размещение рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия, дарения, а также почтовые услуги.

БПБК напоминает, что в период предвыборной агитации поставщики рекламных услуг и агитаторы обязаны информировать БПБК обо всех заключенных рекламных договорах. Информация о каждом заключенном договоре должна быть предоставлена в БПБК в течение трех дней после его заключения

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#выборы #реклама #расходы
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(1)
  • FK
    Filips Korbovs
    3-го июня

    А могли бы эти деньги потратить на лечение больных детей, например. Очевидно, что выборы куплены, можно вообще не тратиться на предвыборную агитацию, но политики просто отмывают так деньги. Классика

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