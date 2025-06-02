«Хватит издеваться над своим народом!»

Борьба с родным для 37 процентов населения страны продолжается. На подходе поправки, фактически запрещающие банкам предоставлять клиентам информацию на русском языке. Нет, говорить с клиентом на других языках, кроме государственного, пока еще можно, а вот письменные пояснения давать на русском нельзя. Ведь главное - создать людям неудобства! Протестуя против такой законодательной инициативы, сеймовская фракция "Стабильности!" подготовила свои в какой-то степени альтернативные предложения. Об их сути рассказала депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!"):

Мы исходим из того, что клиент всегда прав. Поэтому предложили поправки, которые побуждают и банки коммуницировать с клиентом на ЕГО языке. Принцип прост: это банк для клиента, а не клиент для банка. Мы считаем, что если банк не в состоянии общаться с клиентом на его языке, то он обязан, по требованию клиента, снизить процентные ставки. Если же банк сперва общался с клиентом на его языке, а затем перестал, то тогда клиент должен иметь право расторгнуть договор с банком без штрафных санкций, а также клиент может перевести кредит в другой банк, в том числе в другой стране ЕС или получить 75% скидку на все услуги и комиссии, если банк не продолжит общение на прежнем языке.

Вообще возмущает, что правящие только и думают о том, как бы навредить части населения Латвии - кстати, это тоже налогоплательщики, из денег которых депутаты и получают зарплату!

Политикам пора уже прекратить издеваться над собственным населением.

Также на днях фракция "Стабильности!" вышла с инициативой о возможности заключения бессрочных или на длительное время договоров на аренду муниципального жилья. Наши поправки устанавливают и потолки арендной платы - то есть сумму, выше которой самоуправление не может взимать за аренду жилплощади. Кроме того, поправки разрешают выселять жильцов из квартир, принадлежащих самоуправлению, только на основании судебного решения. При этом самоуправление должно предоставить жильцу другую жилплощадь.

Цель этих поправок - защитить жильцов от произвола местных чиновников.

Но, увы, большинство депутатов наши поправки отклонило. Видимо, их судьба арендаторов муниципального жилья не интересует. Вот в таких реалиях мы живем! "Стабильности!" продолжит защищать права простых латвийцев.