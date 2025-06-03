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Дальнейшая судьба омбудсмена может решиться на следующей неделе 1 469

Политика
Дата публикации: 03.06.2025
LETA
Дальнейшая судьба омбудсмена может решиться на следующей неделе

После пребывания на больничном в понедельник на работу вернулся омбудсмен Юрис Янсонс. Он признает, что в настоящее время в бюро царит напряженная атмосфера, связанная с распространенной СМИ информацией о состоянии его здоровья и возможной зависимости.

Сейчас у Янсонса все в порядке со здоровьем, и он готов выступить с докладом в Сейме, а после этого примет решение о продолжении работы. Омбудсмен рассказал, что попал в больницу из-за сердечной аритмии, но сейчас проблемы со здоровьем устранены. Янсонс считает, что способен исполнять свои обязанности.

В то же время он выразил обеспокоенность по поводу своей репутации и того, как общество и бюро восприняли публично прозвучавшую информацию. По словам омбудсмена, его дальнейшее пребывание на посту будет зависть от двух факторов: от отношений с коллективом - будет ли поддержка со стороны коллег, а также с решением политиков, которое он надеется узнать после выступления в Сейме. Депутаты коалиционных партий также готовы принять решение после заслушивания доклада омбудсмена.

"Я надеюсь, что на следующей неделе мы рассмотрим доклад омбудсмена. После этого мне лично хотелось бы услышать также аргументы самого омбудсмена и его личную оценку - готов ли он и способен ли руководить этим важным учреждением оставшийся год", - сказал председатель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

"Что касается дальнейших шагов, то, наверное, первый вопрос - когда мы сможем услышать доклад омбудсмена за 2024 год в Сейме. Это, вероятно, повлияет и на общее мнение о его дальнейшей работе", - сказал председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

В свою очередь руководитель фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис отметил, что первым делом омбудсмен должен явиться в Сейм с докладом. Депутаты подчеркнули, что вопрос об омбудсмене нужно разрешить до конца нынешней сессии Сейма.

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#алкоголь #омбудсмен
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(1)
  • EB
    Emigrants Berzins
    3-го июня

    Уволят этого обМУДсмена, не уволят — какая разница? Толку от него всё равно ноль. Вкинули инфоповод, чтобы опять что-то глобально-аферистическое прикрыть. Мосты разваливаются, дороги как после войны (которой не было), безработица, безнадёга... Нет, важнейший, блин, вопрос — уволят алкаша или нет?

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