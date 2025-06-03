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Дубль 2: в Сейме вновь требуют отставки Силини. В прошлый раз на заседание она не пришла... 0 1568

Политика
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

На ближайшем пленарном заседании случится дежа вю...

В минувший четверг, как известно, Сейм по инициативе фракции "Латвия на первом месте" рассматривала вопрос о выражении недоверия правительству Силини.

Основание - неспособность премьера и всего правительства остановить экономический спад, провал политики "рестарта" правительства, включая борьбу с бюрократией, а также неудовлетворительный контроль за национальной авиакомпанией и провал проекта Rail Baltica.

Дебаты продолжались почти 2 часа. Результат был известен заранее - сеймовское большинство отклонило инициативу оппозиции о снятии Эвики Силини с поста премьера, что означало бы отставку всего правительства.

Оппозиция была возмущена тем, что на рассмотрение этого вопроса не явилась ни Эвика Силини, ни хотя бы кто-то из министров ее правительства. Поэтому депутаты фракции Шлесерса... решили повторить свое требование отправить премьера в отставку! И уже в этот четверг, 5-го июня, нас ждет повторение дебатов по работе правительства и лично премьера!

Отметим, что на сей раз под призывом уволить Эвику Силиню, наряду с депутатами "Латвия на первом месте", подписался и лидер фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс.

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Эдуард Эльдаров
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