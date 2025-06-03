Госконтроль: Минсообщения выплатило космическую премию отстраненному чиновнику

Госконтроль выявил выплату премии отстраненному от должности должностному лицу, что не соответствует нормам законодательства, сообщили аудиторы агентству LETA.

Оценив отчет Минсообщения за 2024 год, Государственный контроль установил, что в феврале прошлого года должностному лицу была выплачена премия в размере 4913 евро в то время, когда он был отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с дисциплинарным разбирательством.

Ревизоры подчеркивают, что такие действия не соответствуют Закону о дисциплинарной ответственности государственных служащих, который предусматривает, что отстраненным должностным лицам сохраняется только месячное жалованье и социальные гарантии.

По мнению Государственного контроля, в данном случае правильным было бы принять решение о выплате премии после завершения рассмотрения дисциплинарного дела и получения его результатов.

Ревизоры также поясняют, что в результате дисциплинарного дела конкретное должностное лицо признано виновным в нескольких нарушениях и к нему применено дисциплинарное взыскание.