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Латышские националисты загнали русских жителей Латвии на выборы – мнение 6 1801

Политика
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Латышские националисты загнали русских жителей Латвии на выборы – мнение
ФОТО: LETA

Явка на этих муниципальных выборах, вероятно, будет выше, чем на прошлых, а конкретно в Риге на нее может повлиять активность русскоязычного избирателя, реагирующего на агрессивные проявления политики латышизации, предположил политолог Юрис Розенвалдс на LSM+.

В середине мая Центризбирком сообщил, что согласно опросу, проведенного Latvijas fakti, в проходящих сейчас выборах самоуправлений участие могут принять до 73% имеющих право голоса. Не много ли, учитывая, что до муниципальных выборов обычно не доходило более половины граждан Латвии?

Политолог Юрис Розенвалдс согласен, что явка в 73% вряд ли возможна, но то, что она окажется выше, чем на ранее — это вполне вероятно.

«Я думаю, что мы должны учитывать то, что произошло за эти последние годы. Во-первых, что уже было упомянуто, сняты ограничения, связанные с ковидом. А, во-вторых, я думаю, что здесь еще одно обстоятельство — особенно оно касается как раз русскоязычного избирателя, который в значительной мере проигнорировал прошлые выборы. В этом году, я думаю, они могут пойти — какая-то часть, по крайней мере.

У меня такое очень простое рассуждение: определенные действия рождают определенное противодействие. В этом смысле, я думаю, есть целый ряд факторов, которые могут мобилизовать какую-то часть русскоязычного электората. Это явно те перехлесты, которые были во всей этой политике латышизации.

То есть когда вице-мэр Риги на полном серьезе говорит о том, что театр не может на своих афишах что-то писать кириллицей, это явный перебор даже с точки зрения значительной части латышей. А с точки зрения русскоязычных… они воспринимают это: как-то надо реагировать. И в Риге — если говорить конкретно о Риге — такая возможность есть», — сказал он.

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#выборы
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(6)
  • A
    Aleks
    3-го июня

    Русские партии в Латвии...Ой,не смешите мои тапочки...Там теже люди,что и в Нацобьединение,Новом Единстве и до.латышскоговорящих партиях-только окучивают русский электорат. Их же кинули в 90-е и отодвинули от кормушки,за которую дружно топили Вульфсон,Дозорцев и Костенецкая,поддерживая Атмоду и надеясь припасть к телу Латвии. Ушакову,который по матери,удалось как то договориться и то пилить бюджет Риги,а не страны. Идите вы все ...А лучше вообще из страны.

    31
    13
  • З
    Злой
    Aleks
    4-го июня

    А мне глубоко пофиг, пусть пилят, ломают, берут себе хоть до посинения, главное чтобы были против НО, которые засели везде и в том числе из-за пофигизма русских избирателей!

    21
    3
  • A
    Aleks
    3-го июня

    Смешно звучит-латышские националисты,празднующие Пейсах и считающие своей родиной другую страну,да и другие страны,кроме Латвии и которые скорее будут говорить на иврите,чем на русском Латышские националисты:Витенберг,Кирнштейн ... Такие ж на Украине.)))

    45
    1
  • З
    Злой
    3-го июня

    Я, моя семья, мои родители и родственники пойдут на выборы и проголосуем против латышских партий!

    56
    1
  • З
    Злой
    3-го июня

    Очень надеюсь что русский избиратель хотя бы 1 раз пропустит поездку на дачу и придёт на выборы, пришла пора скинуть наци!

    46
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июня

    На рекламном экране, что стоит на Лубанчике, весь день мэр Риги куда-то бодро идёт. Русский избиратель даже знает, куда!

    63
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