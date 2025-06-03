Латышские националисты загнали русских жителей Латвии на выборы – мнение

Явка на этих муниципальных выборах, вероятно, будет выше, чем на прошлых, а конкретно в Риге на нее может повлиять активность русскоязычного избирателя, реагирующего на агрессивные проявления политики латышизации, предположил политолог Юрис Розенвалдс на LSM+ .

В середине мая Центризбирком сообщил, что согласно опросу, проведенного Latvijas fakti, в проходящих сейчас выборах самоуправлений участие могут принять до 73% имеющих право голоса. Не много ли, учитывая, что до муниципальных выборов обычно не доходило более половины граждан Латвии?

Политолог Юрис Розенвалдс согласен, что явка в 73% вряд ли возможна, но то, что она окажется выше, чем на ранее — это вполне вероятно.

«Я думаю, что мы должны учитывать то, что произошло за эти последние годы. Во-первых, что уже было упомянуто, сняты ограничения, связанные с ковидом. А, во-вторых, я думаю, что здесь еще одно обстоятельство — особенно оно касается как раз русскоязычного избирателя, который в значительной мере проигнорировал прошлые выборы. В этом году, я думаю, они могут пойти — какая-то часть, по крайней мере.

У меня такое очень простое рассуждение: определенные действия рождают определенное противодействие. В этом смысле, я думаю, есть целый ряд факторов, которые могут мобилизовать какую-то часть русскоязычного электората. Это явно те перехлесты, которые были во всей этой политике латышизации.

То есть когда вице-мэр Риги на полном серьезе говорит о том, что театр не может на своих афишах что-то писать кириллицей, это явный перебор даже с точки зрения значительной части латышей. А с точки зрения русскоязычных… они воспринимают это: как-то надо реагировать. И в Риге — если говорить конкретно о Риге — такая возможность есть», — сказал он.