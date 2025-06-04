Чемодан, вокзал, увольнение. Запрет поездок в РФ и Белоруссию коснется значительного числа латвийцев

Комиссия одновременно отклонила предложение о том, что «невыездных» в эти страны, сможет определять руководитель учреждения. Хотя это было бы логично.

На просьбу прокомментировать, является ли законопроект соразмерным правам человека, заместитель омбудсмена Инета Пиляне ответила что Министерство иностранных дел в последние годы активно призывало жителей Латвии не ездить туда, поэтому удивительно, что все еще есть люди, которые посещают эти недружественные страны. Особенно важно понимать, что могут возникнуть ситуации, когда Латвия не сможет оказать адекватную помощь своим гражданам, попавшим в беду.

Ранее также была поддержана инициатива о запрете выезда в Россию и Белоруссию для депутатов Сейма.

Запрет на выезд в стран-агрессоры планируется распространить на лиц, которым выдан доступ к государственной тайне, которые отвечают за безопасность критически важных объектов инфраструктуры, а также лицам, работающим в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел и Министерстве юстиции, в ведомствах, подчиненных этим министерствам, на военных объектах, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в Налоговой и таможенной полиции и в таможенных органах Государственной службы доходов.

Запрет также распространяется на лиц, работающих в дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских органах.

Критически важными объектами инфраструктуры у нас, например, являются больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

Нарушение запрета на выезд будет считаться основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.