Baltijas balss logotype

Чемодан, вокзал, увольнение. Запрет поездок в РФ и Белоруссию коснется значительного числа латвийцев 3 1257

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Чемодан, вокзал, увольнение. Запрет поездок в РФ и Белоруссию коснется значительного числа латвийцев

Комиссия Сейма предложение запретить части чиновников выезжать в Россию и Белоруссию.

Комиссия одновременно отклонила предложение о том, что «невыездных» в эти страны, сможет определять руководитель учреждения. Хотя это было бы логично.

На просьбу прокомментировать, является ли законопроект соразмерным правам человека, заместитель омбудсмена Инета Пиляне ответила что Министерство иностранных дел в последние годы активно призывало жителей Латвии не ездить туда, поэтому удивительно, что все еще есть люди, которые посещают эти недружественные страны. Особенно важно понимать, что могут возникнуть ситуации, когда Латвия не сможет оказать адекватную помощь своим гражданам, попавшим в беду.

Ранее также была поддержана инициатива о запрете выезда в Россию и Белоруссию для депутатов Сейма.

Запрет на выезд в стран-агрессоры планируется распространить на лиц, которым выдан доступ к государственной тайне, которые отвечают за безопасность критически важных объектов инфраструктуры, а также лицам, работающим в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел и Министерстве юстиции, в ведомствах, подчиненных этим министерствам, на военных объектах, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в Налоговой и таможенной полиции и в таможенных органах Государственной службы доходов.

Запрет также распространяется на лиц, работающих в дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских органах.

Критически важными объектами инфраструктуры у нас, например, являются больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

Нарушение запрета на выезд будет считаться основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

Читайте нас также:
#латвия-россия #запрет #сейм латвии
3
0
0
34
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    4-го июня

    Вот молодцы латыши, сами себя в клетку посадили. Критиковали СССР, за железный занавес, а сами себе тюрьму дураков построили.

    63
    1
  • З
    Злой
    4-го июня

    Уволюсь

    28
    1
  • З
    Злой
    4-го июня

    Если технари уволятся, латвии будет грозить задница, лично если мне подобное скажут, я тут же уволить сам, у нас так проблема с персоналом и я, старший инженер, должен ещё выполнять и функции рабочих, если и подобные мне уволятся писец будет.

    26
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 261
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 263
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 202
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 4
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 8
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 15
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 21
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 29
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 4
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 8
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео