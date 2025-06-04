Экс-депутат Сейма, воюющий в ВСУ, предложил снести Россию с поверхности Земли

«На Украине никто из тех солдат, с которыми я вместе и общаюсь, не собирается признавать какое-то перемирие, мир на условиях Путина», - сказал в эфире телеканала ТВ24 «Пресс-клуб» военнослужащий вооруженных сил Украины и член правления Латвийской спортивной ассоциации Сандис Риекстиньш, комментируя прозвучавшую весть о том, что справедливый мир на Украине будет возможен, скорее всего, только «после Путина».

В связи с этим Риекстиньш охарактеризовал начатый процесс мирных переговоров по прекращению войны на Украине как «перетягивание резины».

«Может быть, он (Путин – прим. ред.) тоже надеется, что он в какой-то момент вырвется глубже внутрь или украинцы сами поймут, что хватит! Не знаю», — сказал Риекстиньш в эфире. В продолжении он напомнил о кратковременном перемирии в Пасхальное воскресенье.

«Они все равно на этих дронах продолжали атаковать и при этом нападали на автомобили мирных жителей … что значит перемирие для Путина? Тогда есть вопрос – либо мир, либо … нужно один раз собраться всему миру и «снести» это государство с земного шара. Все, точка», - так резюмировал экс-депутат Сейма от Новой Консервативной партии.

Вскоре после выборов в XIV Сейм, на которых партия не преодолела 5-процентный барьер, он заявил о своем выходе из нее. Однако все же стартовал на выборах в Европарламент в 2024 году, где НКП получила 1,5%.