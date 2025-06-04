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Экс-депутат Сейма, воюющий в ВСУ, предложил снести Россию с поверхности Земли 15 3058

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
Latvijas Avīze
Экс-депутат Сейма, воюющий в ВСУ, предложил снести Россию с поверхности Земли

«На Украине никто из тех солдат, с которыми я вместе и общаюсь, не собирается признавать какое-то перемирие, мир на условиях Путина», - сказал в эфире телеканала ТВ24 «Пресс-клуб» военнослужащий вооруженных сил Украины и член правления Латвийской спортивной ассоциации Сандис Риекстиньш, комментируя прозвучавшую весть о том, что справедливый мир на Украине будет возможен, скорее всего, только «после Путина».

В связи с этим Риекстиньш охарактеризовал начатый процесс мирных переговоров по прекращению войны на Украине как «перетягивание резины».

«Может быть, он (Путин – прим. ред.) тоже надеется, что он в какой-то момент вырвется глубже внутрь или украинцы сами поймут, что хватит! Не знаю», — сказал Риекстиньш в эфире. В продолжении он напомнил о кратковременном перемирии в Пасхальное воскресенье.

«Они все равно на этих дронах продолжали атаковать и при этом нападали на автомобили мирных жителей … что значит перемирие для Путина? Тогда есть вопрос – либо мир, либо … нужно один раз собраться всему миру и «снести» это государство с земного шара. Все, точка», - так резюмировал экс-депутат Сейма от Новой Консервативной партии.

Вскоре после выборов в XIV Сейм, на которых партия не преодолела 5-процентный барьер, он заявил о своем выходе из нее. Однако все же стартовал на выборах в Европарламент в 2024 году, где НКП получила 1,5%.

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#мнение депутатов #война на украине
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(15)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го июня

    Как бы тебя не снесли... Вытащи из своего тупого носа козявку, и внимательно посмотри насколько она МЕЛКАЯ и ВОНЮЧАЯ!(это про твой гонор)...

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го июня

    Самое противное, что он в числе первых побежит целовать броню русских танков, если они сюда придут.

    27
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    5-го июня

    "Лицо это паспорт, который всегда с собой". Как показывает практика, обычно всякие полукровки громче всех орут на тему чистоты нации, языка и искоренения "неугодных" лично ему народов. Известная поэтесса, стихов которой никто не читал при наличии их отсутствия, тому пример.

    25
    0
  • A
    Aleks
    5-го июня

    Российская власть,а значит и Россия,находится под защитой НАТО(есть закон в России,что в случае угрозы российской власти внутри страны,туда введут войска НАТО) И этот экс депутат это знает,но пиар есть пиар.Недалекий электорат схавает

    4
    16
  • EB
    Emigrants Berzins
    Aleks
    5-го июня

    Неудачно похмелился? Бывает. Бульончик попейте, сериальчик комедийный посмотрите, ей-ей, попустит.

    10
    0
  • З
    Злой
    5-го июня

    Сносилка ещё не отросла

    42
    2
  • A
    Aleks
    4-го июня

    Один мой друг латыш говорит Не ищи иногда подводных камней- Человек просто дурак. Но дурак,возглавляющий спортивную ассоциацию?! Вариантов то не много .Или дурак, Или,что ,страшнее -поц,который легко переквалифицируется в Капо. Хотя,если следовать поговорке:Всех,кто кушает мацу,легко узнаешь по лицу,то ,думаю,я недалек от истины.Чел далеко не дурак.

    56
    3
  • Д
    Дед
    4-го июня

    Съисть, то он конечно съист, так, кто ж ему даст! Как говорят братья-хохлы.

    53
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го июня

    Все хорошо,все идет как надо..... До этого клоуна ох как многие так говорили....Но история нам показывает факты-русские освобождали Берлин несколько раз. О кто он??? Пешка.....Расходник....Дикарь....

    77
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    4-го июня

    Такие высказывания указывают на воспитание и культуру данного депутата а также на слабость и невозможность что либо изменить.

    97
    2
  • lg
    lo gos
    4-го июня

    Вся его война. заключается в перераспределении финансовых потоков.

    98
    2
  • 4-го июня

    Совсем дурак .

    101
    2
  • F
    FOXBAT
    4-го июня

    Предложить-то он может ! Только пусть сначала в туалет сходит , чтобы потом, от ответки, трусы не испачкать в коричневое....🤣

    103
    4
  • ЯО
    Яшка Одесский
    4-го июня

    Запомните эту морду! Надеюсь он не своей смертью сдохнет...

    98
    4
  • 4-го июня

    он думает весь мир пойдёт на это ради того что какой-то экс-депутатишка из латвии призвал к этому? сам хоть верит в это?

    118
    3
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