Якринс: «Это может стать катастрофой для Риги!»

«Это может стать катастрофой для Риги!»

Очередная дискуссии накануне выборов в Рижскую думу в эфире ТВ-24 была посвящена транспортным вопросам. Разумеется, разговор зашел о возможном соединении основной железнодорожной колеи в рамках реализации Rail Baltica с Ригой. Депутат нынешней Рижской думы Виестурс Зепс («Для развития Латвии») уверен, что такое соединение с Ригой — прежде всего, с Рижской Центральной станцией, - необходимо. Но, полагает депутат, было бы более разумно и экономно пустить поезд Rail Baltica по существующим в Риге рельсам, то есть не строить еще параллельную железную дорогу.

В свою очередь, депутат Рижской думы Янис Озолс («Код для Риги», баллотируется по списку «Нового Единства») считает, что вовсе не обязательно придерживаться первоначального плана прокладки путей, можно перестроить проект так, чтобы он стоил дешевле и был удобнее для жителей Латвии.

Категорически против плана строительства железнодорожной ветки от Центрального вокзала до аэропорта «Рига» высказался экс-директор департамента сообщений Рижской думы Эмилс Якринс («Латвия на первом месте»).

«С моей точки зрения, соединение между центральным вокзалом и аэропортом - это просто катастрофа, не говоря уже о том, что он стоит несколько миллиардов, но люди об этом не говорят и, наверное, тоже не особо об этом думали», - заявил Якринс в эфире программы. Он подчеркнул, что во время строительства, а также после завершения проекта, Пардаугава стала бы практически непроходимой территорией, так как транспортная инфраструктура не была бы соответствующим образом адаптирована. "В тот момент, если гипотетически он все-таки будет построен, хотя я думаю, что этого не произойдет, то слово «пробка» приобретет новое значение. Потому что через Пардаугаву будет просто невозможно проехать, в Пардаугаве останутся два моста — путепровод Улманя гатве и Калнциемский мост. (…) То, что потенциально там произошло бы, было бы просто ужасом и во время строительства, и в случае, если бы все-таки нашлись деньги все это восстановить ", - предупредил Якринс. Он также отметил, что при разработке проекта не предусмотрены новые переезды. «Поэтому предусмотрены только пересечения выше или ниже, что, соответственно, стоит сто миллионов. На строительство Анниньмуйжского путепровода ушло бы уже сколько лет. Если бы даже мы нашли упомянутые выше многочисленные миллиарды, я думаю, что пять лет левый берег Даугавы Риги был бы просто непроходим», - цитирует Э. Якринса портал LA.LV