Baltijas balss logotype

Якринс: «Это может стать катастрофой для Риги!» 0 717

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Якринс: «Это может стать катастрофой для Риги!»

Кандидаты в депутаты обсуждают последствия реализации Rail Baltica для столицы.

«Это может стать катастрофой для Риги!»

Очередная дискуссии накануне выборов в Рижскую думу в эфире ТВ-24 была посвящена транспортным вопросам. Разумеется, разговор зашел о возможном соединении основной железнодорожной колеи в рамках реализации Rail Baltica с Ригой. Депутат нынешней Рижской думы Виестурс Зепс («Для развития Латвии») уверен, что такое соединение с Ригой — прежде всего, с Рижской Центральной станцией, - необходимо. Но, полагает депутат, было бы более разумно и экономно пустить поезд Rail Baltica по существующим в Риге рельсам, то есть не строить еще параллельную железную дорогу.

В свою очередь, депутат Рижской думы Янис Озолс («Код для Риги», баллотируется по списку «Нового Единства») считает, что вовсе не обязательно придерживаться первоначального плана прокладки путей, можно перестроить проект так, чтобы он стоил дешевле и был удобнее для жителей Латвии.

Категорически против плана строительства железнодорожной ветки от Центрального вокзала до аэропорта «Рига» высказался экс-директор департамента сообщений Рижской думы Эмилс Якринс («Латвия на первом месте»).

«С моей точки зрения, соединение между центральным вокзалом и аэропортом - это просто катастрофа, не говоря уже о том, что он стоит несколько миллиардов, но люди об этом не говорят и, наверное, тоже не особо об этом думали», - заявил Якринс в эфире программы. Он подчеркнул, что во время строительства, а также после завершения проекта, Пардаугава стала бы практически непроходимой территорией, так как транспортная инфраструктура не была бы соответствующим образом адаптирована. "В тот момент, если гипотетически он все-таки будет построен, хотя я думаю, что этого не произойдет, то слово «пробка» приобретет новое значение. Потому что через Пардаугаву будет просто невозможно проехать, в Пардаугаве останутся два моста — путепровод Улманя гатве и Калнциемский мост. (…) То, что потенциально там произошло бы, было бы просто ужасом и во время строительства, и в случае, если бы все-таки нашлись деньги все это восстановить ", - предупредил Якринс. Он также отметил, что при разработке проекта не предусмотрены новые переезды. «Поэтому предусмотрены только пересечения выше или ниже, что, соответственно, стоит сто миллионов. На строительство Анниньмуйжского путепровода ушло бы уже сколько лет. Если бы даже мы нашли упомянутые выше многочисленные миллиарды, я думаю, что пять лет левый берег Даугавы Риги был бы просто непроходим», - цитирует Э. Якринса портал LA.LV

Читайте нас также:
10
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 261
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 263
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 202
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 4
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 8
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 17
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 21
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Политика
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 29
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 4
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 8
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 10

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео