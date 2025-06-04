Президент призывает граждан участвовать в выборах самоуправлений

Президент Эдгар Ринкевич выразил надежду, что большинство граждан Латвии примут участие в выборах самоуправлений и проголосуют за такие партии и кандидатов, чтобы в стране были сильные городские и краевые думы.

В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент подчеркнул, что людям не нравится, когда им указывают, что делать или не делать - каждый может сам решить, идти ли на выборы и за кого голосовать в зависимости от того, каким он хочет видеть свой город или край.

Президент сообщил, что будет голосовать в Юрмале, где декларирован. Сейчас он оценивает предложения партий и существующие проблемы, и тогда у него будет право требовать отчета от Юрмальской думы и ее депутатов.

"Если бы я не участвовал в выборах, было бы не совсем честно обращаться к депутатам и руководству самоуправления с претензиями. Это мой шанс - проголосовав, я могу требовать конкретных результатов", - заявил президент.

Ринкевич убежден, что в каждом крае и городе обязательно найдется, за кого голосовать, даже если списки кажутся неидеальными.

Выборы самоуправлений пройдут 7 июня, а в течение этой недели проходит предварительное голосование.