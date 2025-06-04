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Президент призывает граждан участвовать в выборах самоуправлений 5 608

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Президент призывает граждан участвовать в выборах самоуправлений
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич выразил надежду, что большинство граждан Латвии примут участие в выборах самоуправлений и проголосуют за такие партии и кандидатов, чтобы в стране были сильные городские и краевые думы.

В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент подчеркнул, что людям не нравится, когда им указывают, что делать или не делать - каждый может сам решить, идти ли на выборы и за кого голосовать в зависимости от того, каким он хочет видеть свой город или край.

Президент сообщил, что будет голосовать в Юрмале, где декларирован. Сейчас он оценивает предложения партий и существующие проблемы, и тогда у него будет право требовать отчета от Юрмальской думы и ее депутатов.

"Если бы я не участвовал в выборах, было бы не совсем честно обращаться к депутатам и руководству самоуправления с претензиями. Это мой шанс - проголосовав, я могу требовать конкретных результатов", - заявил президент.

Ринкевич убежден, что в каждом крае и городе обязательно найдется, за кого голосовать, даже если списки кажутся неидеальными.

Выборы самоуправлений пройдут 7 июня, а в течение этой недели проходит предварительное голосование.

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#выборы #эдгар ринкевич
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(5)
  • З
    Злой
    4-го июня

    Не волнуйтесь, я, моя семья, родственники обязательно пойдут на выборы и проголосуем против латышских партий!

    6
    1
  • A
    Aleks
    Злой
    4-го июня

    А какие русские партии представлены ?Огласите весь список,а то я русских пока там не нашел?!

    6
    0
  • З
    Злой
    Злой
    5-го июня

    Алекс- можете за дзинтарса голос отдать

    0
    0
  • A
    Aleks
    Злой
    5-го июня

    Почему я ,русский,должен голосовать за русскоязычные еврейские партии?! Я ж не в Израиле..Хотя уже не уверен.Пойду делать обрезание.)))

    2
    0
  • A
    Aleks
    4-го июня

    У того,у которого,давно это было,,может и есть право требовать что то с депутатов и мэра Юрмалы. Много чего простой обыватель может потребовать от сегодняшней(пока)коалиции РД и мэра с замом? Они ж богоизбранные-связь только через бога,а там апостолы Петр и Павел-их люди. Толку-ноль.

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