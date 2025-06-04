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Против Латвии в ООН могли голосовать Россия и её союзники - Пилдегович 1 853

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
x.com/UN

x.com/UN

ФОТО: twitter

Можно предположить, что в голосовании за избрание Латвии в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) воздержалась Россия и её союзники, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» посол по особым поручениям, руководитель секретариата латвийской кандидатуры Андрей Пилдегович, пишет LETA.

Он напомнил, что избрание Латвии поддержали 178 государств, а 10 воздержались.

Пилдегович отметил, что фактически с момента вторжения России в Грузию в 2008 году страны нашего региона пришли к выводу, что в мире недостаточно хорошо понимают специфику нашего региона и не воспринимают всерьёз угрозу со стороны России восстановить империю.

«Именно поэтому было достигнуто согласие, что хотя бы одна страна нашего региона обязательно должна присутствовать на этой платформе, чтобы голос Балтийского региона звучал чётко», — подчеркнул он.

Пилдегович также заверил, что Латвия продолжит начатую Литвой и Эстонией работу, в том числе в вопросах, касающихся искусственного интеллекта, кибербезопасности, дезинформации и борьбы с безнаказанностью.

Как уже сообщалось, во вторник Латвия была избрана в СБ ООН на два года — 2026 и 2027 год.

Чтобы стать непостоянным членом Совбеза, Латвии необходимо было заручиться поддержкой двух третей государств — членов ООН.

Латвия выдвигала свою кандидатуру на место избираемого члена Совета Безопасности от Восточноевропейской группы и осталась единственным кандидатом после того, как Черногория до 31 января отозвала свою кандидатуру.

В этом году кандидатами на выборы были: Латвия от Восточноевропейской группы, Конго и Либерия от Африканской группы, Колумбия от Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Бахрейн от Азиатско-Тихоокеанской группы.

Латвия пообещала выступать за сотрудничество государств-членов ООН, региональных организаций и гражданского общества с целью укрепления устойчивости, продвижения долгосрочного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития и недопущения исключения кого-либо.

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(1)
  • A
    Aleks
    4-го июня

    Путина и Берл Лазара так волнует этот регион,что спать не могут,прекрасно зная ,что сегодняшняя власть Латвии полностью на их стороне и просто изображает ,,войну,,как и украинская.Хоть кто то из власти Украины пострадал за эти годы?Нет. Только простое население -русские и украинцы.Так же никак не страдают власти и олигархи России-только богатеют как богатеют и в Латвии,выделяя баснословные деньги на оборону,зная ,что Россия на своих уж точно не нападет .Если только в том случае,что надо будет по быстрому избавиться от населения Латвии,но его и так успешно сокращают.Эти люди играют вдолгую. С 20 -х годов прошлого столетия готовились развалить СССР разные Перельмутеры и в 1991 им это удалось.30 лет убивают Латвию и добьют в конце концов,если что то не поменяется в геополитике.

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