Можно предположить, что в голосовании за избрание Латвии в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) воздержалась Россия и её союзники, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» посол по особым поручениям, руководитель секретариата латвийской кандидатуры Андрей Пилдегович, пишет LETA.

Он напомнил, что избрание Латвии поддержали 178 государств, а 10 воздержались.

Пилдегович отметил, что фактически с момента вторжения России в Грузию в 2008 году страны нашего региона пришли к выводу, что в мире недостаточно хорошо понимают специфику нашего региона и не воспринимают всерьёз угрозу со стороны России восстановить империю.

«Именно поэтому было достигнуто согласие, что хотя бы одна страна нашего региона обязательно должна присутствовать на этой платформе, чтобы голос Балтийского региона звучал чётко», — подчеркнул он.

Пилдегович также заверил, что Латвия продолжит начатую Литвой и Эстонией работу, в том числе в вопросах, касающихся искусственного интеллекта, кибербезопасности, дезинформации и борьбы с безнаказанностью.

Как уже сообщалось, во вторник Латвия была избрана в СБ ООН на два года — 2026 и 2027 год.

Чтобы стать непостоянным членом Совбеза, Латвии необходимо было заручиться поддержкой двух третей государств — членов ООН.

Латвия выдвигала свою кандидатуру на место избираемого члена Совета Безопасности от Восточноевропейской группы и осталась единственным кандидатом после того, как Черногория до 31 января отозвала свою кандидатуру.

В этом году кандидатами на выборы были: Латвия от Восточноевропейской группы, Конго и Либерия от Африканской группы, Колумбия от Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Бахрейн от Азиатско-Тихоокеанской группы.

Латвия пообещала выступать за сотрудничество государств-членов ООН, региональных организаций и гражданского общества с целью укрепления устойчивости, продвижения долгосрочного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития и недопущения исключения кого-либо.