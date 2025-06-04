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В ЦИК уверены: выборы пройдут честно 4 549

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
В ЦИК уверены: выборы пройдут честно
ФОТО: LETA

Нет оснований полагать, что в избирательном процессе в Латвии могут произойти какие-либо нарушения, заявила в интервью агентству LETA председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Говоря о честности и надёжности выборов, Саулите отметила, что дезинформация существовала всегда и с ней приходится бороться во все времена. «Если говорить о том, что мы делаем для обеспечения прозрачности, то прежде всего следует подчеркнуть, что ЦИК работает в соответствии с законом», — подчеркнула Саулите, добавив, что все процессы, происходящие на избирательных участках и в комиссиях, осуществляются по чётким инструкциям — как по обустройству участка, так и по организации его работы и порядку подсчёта голосов.

«Тем людям, которым не хватает знаний или которые каким-либо образом хотят сеять тень сомнений на избирательный процесс, я бы посоветовала стать наблюдателями. У наблюдателя есть возможность присутствовать на участке как в день выборов, так и во время подсчёта голосов», — отметила председатель ЦИК.

Саулите считает, что нет оснований полагать, что в избирательном процессе возможны какие-либо нарушения, поскольку работу на участке выполняет не одно лицо, а комиссия, члены которой подписываются под каждым действием. Кроме того, в ходе выборов на участках присутствуют и наблюдатели от партий.

Председатель ЦИК напомнила, что в этих выборах наблюдателями могут стать и молодые люди — начиная с 16 лет.

«Конечно, у наблюдателей есть как свои права, так и обязанности — они не имеют права мешать работе участка, влиять на выбор избирателей или проводить какую-либо агитацию. Чтобы стать наблюдателем, необходимо пройти краткий обучающий курс, чтобы понять как свои права, так и обязанности», — пояснила Саулите.

Муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня, однако жители могут проголосовать досрочно в течение всей текущей недели.

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#выборы
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(4)
  • Д
    Дед
    4-го июня

    В Латвии, честно? Обхохочешься!

    2
    0
  • 4-го июня

    честно это когда побеждает единство? а то помнится были выборы в сейм тоже честные

    5
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го июня

    Тоже как:

    Моя милая в гробу,

    а я подкрался и е...бу.

    Царство ей Небесное,

    девка была "честная".

    12
    1
  • bt
    bory tchist
    4-го июня

    ну конечно, если при финансовой поддержке преступного российского режима, то – обязательно "честно" :D

    0
    25
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