В ЦИК уверены: выборы пройдут честно

Нет оснований полагать, что в избирательном процессе в Латвии могут произойти какие-либо нарушения, заявила в интервью агентству LETA председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Говоря о честности и надёжности выборов, Саулите отметила, что дезинформация существовала всегда и с ней приходится бороться во все времена. «Если говорить о том, что мы делаем для обеспечения прозрачности, то прежде всего следует подчеркнуть, что ЦИК работает в соответствии с законом», — подчеркнула Саулите, добавив, что все процессы, происходящие на избирательных участках и в комиссиях, осуществляются по чётким инструкциям — как по обустройству участка, так и по организации его работы и порядку подсчёта голосов.

«Тем людям, которым не хватает знаний или которые каким-либо образом хотят сеять тень сомнений на избирательный процесс, я бы посоветовала стать наблюдателями. У наблюдателя есть возможность присутствовать на участке как в день выборов, так и во время подсчёта голосов», — отметила председатель ЦИК.

Саулите считает, что нет оснований полагать, что в избирательном процессе возможны какие-либо нарушения, поскольку работу на участке выполняет не одно лицо, а комиссия, члены которой подписываются под каждым действием. Кроме того, в ходе выборов на участках присутствуют и наблюдатели от партий.

Председатель ЦИК напомнила, что в этих выборах наблюдателями могут стать и молодые люди — начиная с 16 лет.

«Конечно, у наблюдателей есть как свои права, так и обязанности — они не имеют права мешать работе участка, влиять на выбор избирателей или проводить какую-либо агитацию. Чтобы стать наблюдателем, необходимо пройти краткий обучающий курс, чтобы понять как свои права, так и обязанности», — пояснила Саулите.

Муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня, однако жители могут проголосовать досрочно в течение всей текущей недели.