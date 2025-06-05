Москва стремится использовать слабые места Латвии в инфовойне - БЗС

К действиям России в информационном пространстве следует относиться ответственно, поскольку они являются одним из индикаторов возможных намерений России эскалировать ситуацию. Однако при этом не следует переоценивать влияние подобных активностей, говорится в последнем информационно-аналитическом материале Бюро по защите Сатверсме (БЗС), пишет LETA.

Одной из наиболее частых форм гибридной войны, применяемой Россией в Латвии и регионе стран Балтии, является пропаганда и дезинформация, а также связанные с ней информационные операции. С их помощью Россия стремится повлиять или даже изменить ценности и убеждения целевой аудитории в выгодном для себя направлении. Примером служат действия России в отношении Украины, подчёркивает БЗС.

Перед полномасштабным вторжением Россия проводила масштабные информационные кампании с целью ослабить готовность украинского общества к сопротивлению и представить Россию в более привлекательном свете. Таким образом, информационные кампании России могут быть одним из сигналов эскалации, включая конечную форму — готовность применить военную агрессию.

При оценке информационных активностей России необходимо учитывать их интенсивность, содержание сообщений и целевую аудиторию, напоминает БЗС.

По данным бюро, по сравнению с периодом до вторжения России в Украину в 2022 году, агрессивность и интенсивность пропаганды и дезинформации, направленной против Латвии, возросли.

Особое внимание уделяется содержанию и агрессивности сообщений. В основном Россия реагирует на решения и заявления Латвии. За последние три года не появилось новых направлений в российских посланиях — они становятся частью уже существующих нарративов.

Наиболее распространённые из них включают обвинения в переписывании истории, русофобии, дискриминационных мерах, политической агрессии против России, а также в слепом следовании политике Запада.

Иногда российские информационные воздействия носят проактивный характер — чаще всего они приурочены к важным для России историческим датам и событиям. Информационные операции адаптивны, умеют использовать актуальные темы для разных аудиторий. Интенсивность дезинформации остаётся высокой и стабильной.

Ежемесячно против Латвии направляются десятки публикаций и заявлений российских чиновников и кремлёвских пропагандистов. Например, российские госучреждения, особенно МИД, распространяют ложные утверждения об угнетении русскоязычного населения в Латвии и "возрождении нацизма".

БЗС указывает, что рост интенсивности информационных воздействий может указывать на подготовку к эскалации или конфронтации. Цель — повлиять на убеждения целевой аудитории, например, подорвать готовность сопротивляться.

Часть сообщений ориентирована на внутреннюю аудиторию России — это позволяет формировать образ внешнего врага и чувство угрозы. В этом контексте БЗС обращает внимание на таких пропагандистов, как Владимир Соловьёв. Его передачи и публикации нередко содержат агрессивные и драматические тезисы, которые могут вызывать обеспокоенность по поводу готовности России к действиям, а также служат для тестирования реакции российского общества.

Однако подобные программы следует воспринимать критически — их цель также коммерческая: вызвать ажиотаж, привлечь внимание и тем самым развивать всё более резкие послания. Политически они играют роль контраста, на фоне которого Путин выглядит умеренным и рациональным лидером, что усиливает поддержку его позиции.

Часть сообщений адресована и аудитории за пределами России. Среди них — соотечественники и пророссийски настроенные лица, уже поддерживающие политику Кремля. Эти люди часто используются как активисты для распространения пропаганды и дезинформации.

В долгосрочной перспективе Россия, почти наверняка, стремится достичь международной аудитории, чтобы создать давление на Латвию с целью изменить её политику в отношении России, считают в БЗС.

Отдельная целевая группа — латвийское общество. Несмотря на то, что Россия прямо сейчас не способна существенно повлиять на общественное мнение в Латвии, она пытается это делать скрытыми методами, акцентируя внимание на экономических проблемах и других слабых местах, чтобы дискредитировать и ослабить государство.

С учётом целей и мотивации России необходимо взвешенно подходить к реакции на такие действия — не придавая им чрезмерного внимания и не усиливая их публичность, что может привести к поляризации мнений в латвийском обществе, подчёркивает БЗС.

В то же время действия в информационном пространстве — это лишь один из индикаторов. БЗС также отслеживает другие активности России, чтобы своевременно фиксировать изменения уровня угрозы и при необходимости предупреждать об этом.

Что касается общей ситуации в регионе, БЗС сохраняет прежнюю оценку: пока военные ресурсы России сосредоточены в Украине, вероятность прямой военной конфронтации между Россией и НАТО остаётся низкой. Однако в случае "заморозки" войны и снижения потерь российских войск угроза для НАТО может существенно возрасти.

По оценке БЗС, Россия может реализовать планы по наращиванию военной мощи на северо-восточном фланге НАТО, включая Балтийские страны, в течение примерно пяти лет.