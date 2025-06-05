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«Настало последнее время, чтобы ликвидировать последствия оккупации...» 5 1679

Политика
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
«Настало последнее время, чтобы ликвидировать последствия оккупации...»

В Сейме горячие дебаты вызвал проект Декларации Национального объединения против русского языка в Латвии.

Как уже сообщалось, в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания Сейма был включен весьма противоречивый (это еще мягко говоря) документ, подготовленный депутатами Национального объединения - «О преодолении (устранении) последствий русификации». Главная цель декларации — дальнейшее выкорчевывание родного для 37 процентов населения страны языка. Поскольку русский язык уже почти полностью удален из образовательного процесса (по крайней мере, из формального образования), из государственных и муниципальных структур, из публичной информации, то Национальное объединение призывает русский язык устранить из общественной (публичной жизни), «особенно на уровне разговорной речи, распространения средств массовой информации...»

Еще когда решался вопрос о том, рассматривать ли проект этой Декларации на сегодняшнем пленарном заседании, представлять документ вышел депутат Нацобъединения Эдвинс Шноре.

«Многие приезжие времен СССР последовательно продолжают настаивать на том, чтобы с ними говорили на русском языке, как во времена СССР, и, учитывая значительный удельный вес этой группы, государство и предприниматели часто по инерции этому давлению поддаются. За счет латышского, конечно. Русский язык требуют от молодых врачей, полицейских, продавцов, даже работников складов, в результате чего многие молодые люди в Латвии не находят работу и выезжают, потому что владеют европейскими языками, но не по-русски. Продолжая финансировать вещание на русском языке, государство только усугубляет эту ситуацию, поскольку в корне ликвидирует любую мотивацию к обучению на латышском, раз уж все доступно по-русски. Но главное зло, которое вызывает поддержание русификации – это угроза безопасности Латвии. Для страны, находящейся в так называемом русском мире, риск пережить вторжение России во много раз выше, чем для страны, не русифицированной. Настало последнее время ликвидировать последствия оккупации, которая тормозит развитие Латвии и не позволяет Латвии вырваться с «восточной» орбиты в отличие от обеих остальных стран Балтии как лингвистически, так и экономически», - заявил депутат Шноре.

С ответной речью выступил депутат фракции «Стабильности!» Алексей Росликов.

«Наши родители вместе с вашими родителями, некоторые депутаты тоже там были, стояли вместе на баррикадах, все верили в то, что они делают, но никто из нас сегодня не виноват, никто здесь, что вы испытываете внутреннюю ненависть к нашему языку.

Что будет дальше? Вы придумаете для нас отдельную резервацию для русскоязычных, вы попытаетесь, может быть, нам хоть как-то отметить специальными буквами, может быть, вы примете закон, что я больше не могу называть своего ребенка каким-то определенным именем, потому что он русскоязычный, будет какой-то только обязательный Иоанн, Петр, Кристап, никакой Алексей, Виктор и Наталья больше не будут существовать, потому что это будет запрещено. Потому что ты разжигатель ненависти, если ты назвал своего сына Виктором, не так ли? Надо обязательно назвать своего сына Иоанном.

Что будет дальше, коллеги? Вы ежедневно своим решением бомбите наши семьи. Вы каждый день своими законами бомбите наших детей в школе...» - негодовал Алексей Росликов, после чего произнес фразу на русском - «Нас больше!» и тут же за это поплатился. Он был выведен из зала и лишен права участвовать в сегодняшнем заседании Сейма. Что же касается проекта Декларации, то большинство депутатов отказалось ее поддержать и документ поступит в комиссию Сейма по образованию, науке и культуре. Едва ли ему в ближайшее время дадут ход…

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(5)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го июня

    В субботу за Осликова! Хотя бы будет весело в думе.

    21
    2
  • З
    Злой
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го июня

    Однозначно за него, жаль что он по роже не дал шноре.

    19
    2
  • A
    Aleks
    5-го июня

    Судя по тому,что происходит в мире,оккупация Латвии Шнорами,Витенбергсами,Кирнштейнсами,Фелдманисами ,считающих себя выше других,закончится и совсем не ясно как она закончится для всех них,потому как если латыши узнают всю правду,то они их всех просто повесят.Их и предателей-коллаборантов.

    38
    1
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    5-го июня

    Я так понимаю, что , с точки зрения нациков, Конституция ЛР уже ничто?

    55
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го июня

    Молодец Алексей! Но, я например только "за" чтобы латыши владели только латышским языком. Это из родной я зык и нечего изучать , а уж тем более использовать ни русский, ни английский. Тем более что UK покинули ЕС.

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