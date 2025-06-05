Не забудьте - в пятницу и субботу - строгий пост для предвыборной агитации

В пятницу, 6 июня, и в субботу распространение предвыборных агитационных материалов в общественных местах запрещено, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Это означает, что в эти дни нельзя размещать предвыборные материалы в прессе, городской среде и электронных СМИ. Запрещена платная агитация в социальных сетях и других местах в интернете.

Участники избирательной кампании, включая политические организации и кандидатов в депутаты, а также лиц, не связанных с ними, не могут распространять агитационные материалы в городских и других общественных местах в эти дни, а также вести агитацию с использованием аккаунтов государственных и местных органов власти в социальных сетях. Также запрещается распространять среди потенциальных избирателей различные товары, включая сладости и предметы с символикой партии.

Но внимание - исключением является бесплатная агитация в социальных сетях и интернете. Кроме того, запрещено платное продвижение в интернете видеороликов и других материалов, визуальное содержание которых создано с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Если люди обнаружат несанкционированную агитацию в городе, в прессе или в интернете в течение следующих двух дней, когда действуют самые строгие запреты на агитацию, об этом следует сообщить в БПБК.

Это можно сделать несколькими способами, в том числе анонимно через онлайн-платформу для сообщений или мобильное приложение "Ziņo KNAB!", позвонив на горячую линию БПБК 8000 20 70 или отправив письмо на pasts@knab.gov.lv.