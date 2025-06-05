Неопределившиеся избиратели могут существенно повлиять на результаты выборов

Результаты муниципальных выборов могут существенно зависеть от неопределившихся избирателей, и в истории уже были случаи, когда это влияние составляло даже процентный пункт в пользу той или иной партии, заявил в интервью агентству LETA директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

Доля неопределившихся избирателей перед выборами велика, и теоретически у всех партий есть шанс получить эти голоса. Поэтому на окончательный выбор значительной части избирателей повлияют предвыборные дебаты, и то, насколько успешно лидеры партий выступят на них, остаётся неизвестным фактором, отметил Кактиньш.

"Если посмотреть на данные опросов, то сравнительно большая часть избирателей в послевыборных анкетах утверждает, что сделала свой выбор либо в день выборов, либо уже на избирательном участке. Если прибавить тех, кто принимает окончательное решение за день-два до голосования, то это очень значительная часть избирателей", — указал он.

Кактиньш подчеркнул, что это связано с тем, что у большинства политических партий очень слабый устойчивый электорат — то есть избиратели, у которых есть более одной причины голосовать за конкретную партию. У большинства избирателей есть только одна причина, и потому их выбор во многом ситуативен, а симпатии могут легко измениться.

Для формирования стабильного электората между партиями и избирателями должно возникнуть "определённое душевное родство" в отношении общих идей, видений и доктрин. По словам Кактиньша, в Латвии, к сожалению, у большинства партий с этим идеологическим ядром большие проблемы.

"Что-то, конечно, прописано в партийных программах, но избиратель — не дурак и видит, что это просто слова, за которыми мало что стоит", — сказал социолог.

Отвечая на вопрос о значении предвыборных дебатов, Кактиньш отметил, что люди часто смотрят их именно с целью сделать окончательный выбор. Опыт выборов в Сейм показывает, что в среднем треть имеющих право голоса не участвуют в выборах и не интересуются политикой. С другой стороны находятся те, кто очень активно интересуется политикой и не меняет своих взглядов под влиянием дебатов.

"Между этими крайностями находится большая часть избирателей — такие себе воскресные водители, которые подключаются к политике от случая к случаю, особенно в преддверии выборов. И именно эти избиратели, которые не являются чистым листом, смотрят дебаты, чтобы сделать окончательный выбор", — отметил Кактиньш.

Одновременно социолог отверг предположение о том, что предвыборные опросы являются неточными из-за того, что часть людей стесняется своей позиции и не раскрывает её в анкетах. Кактиньш признал, что после начала войны в Украине такие избиратели, возможно, и появились, но это сравнительно небольшой сегмент.

Ранее сообщалось, что в опросе, проведённом SKDS по заказу Латвийского телевидения в мае среди рижан, 22,9% респондентов ещё не знали, за кого будут голосовать.