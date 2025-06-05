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Организация учебного процесса для работников избирательных участков была хаотичной 0 394

Политика
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Организация учебного процесса для работников избирательных участков была хаотичной
ФОТО: LETA

Организация учебного процесса для работников избирательных участков была хаотичной, заявила агентству LETA руководитель 75-го избирательного участка Риги Дайна Гулбиня.

В участке, расположенном в Рижской государственной первой гимназии, в первые несколько десятков минут голосования в четверг проголосовали почти 20 человек. По словам Гулбини, в данный момент в системе сбоев не наблюдается и очереди не образуются.

Комментируя заявление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о недостаточном усвоении обучения, что могло вызвать проблемы в понедельник, она обвинила комиссию в хаотичной организации учебного процесса — в частности, в недостаточно своевременном объявлении о проведении семинаров.

В среду, когда система "зависла", на участке использовались регистрационные конверты, пояснила она. Учитывая, что в среду активность была сравнительно низкой, Гулбиня выразила надежду, что в субботу, когда ожидается значительно более высокая активность, система будет приведена в порядок и будет работать без перебоев.

Как уже сообщалось ранее, в среду вечером на время перестал работать Электронный онлайн-реестр избирателей, что остановило работу участков на муниципальных выборах. Представитель ЦИК Вайварс сообщил, что был зафиксирован внешний угрозой выборной системе, но позднее уточнил, что угрозы извне всё же не было.

Компетентные учреждения установили, что из-за беспрецедентно высокого спроса на услугу онлайн-регистрации избирателей сработала система защиты, заблокировав реестр, пояснил Вайварс.

Агентству LETA также известно, что в среду не работала и Информационная система выборов, в которую вносятся данные, в том числе об активности избирателей. На участках эту проблему зафиксировали около 20:00, когда необходимо было начать ввод данных. Через некоторое время система возобновила работу.

Также в первый день досрочного голосования 2 июня муниципальные выборы столкнулись с проблемами в ИТ-системах — тогда избирательным комиссиям было трудно подать данные об активности из-за перебоев в работе выборной системы.

По предварительным данным, за три дня досрочного голосования в муниципальных выборах в Латвии проголосовали 7,59% избирателей, свидетельствует информация, опубликованная на сайте ЦИК.

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