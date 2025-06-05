Продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах

Проголосовать сегодня можно будет с 8:00 до 11:00 на 948 избирательных участках по всей Латвии. Как и в день выборов, во время досрочного голосования избиратели могут голосовать в любом участке своей самоуправления.

По предварительным данным, за первые три дня досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 7,59% избирателей, сообщил агентству LETA представитель ЦИК Андрей Вайварс.

В общей сложности на досрочном голосовании свои голоса отдали 104 470 человек, что составляет 7,59% от общего числа имеющих право голоса.

Наибольшая активность наблюдалась в Риге, где за три дня проголосовали 9,57% избирателей, за ней следуют Видземе с 7,82%, Латгале с 6,26% и Земгале с 6,02%. Наименьшая активность была в Курземе — 5,69%.

До сих пор досрочное голосование сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу необходимых для процесса систем и реестров.

Досрочное голосование продолжится также в пятницу, 6 июня, когда участки будут открыты с 12:00 до 15:00. В субботу состоится официальный день выборов.

Кроме того, до субботы 12:00 избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут добраться до участка в день выборов, могут подать заявку на голосование по месту пребывания в своем самоуправлении. На этих выборах впервые будет организовано также выездное голосование.