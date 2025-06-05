Раскалывают Запад изнутри: эксперт пояснил, как Латвии подготовиться к возможным угрозам со стороны РФ

Ветеран Иностранного легиона Вооружённых сил США и Украины Карл Ларсон, который сейчас представляет некоммерческую организацию Defence Tech for Ukraine (DTU), в интервью порталу tv3.lv рассказал, как россиянам удаётся опережать украинцев в технологических инновациях и что Латвия должна делать, чтобы как можно лучше подготовиться к потенциальным угрозам со стороны России.

DTU — это международная рабочая группа из более чем 200 волонтёров, которая помогает разрабатывать и доставлять передовые технологии украинским защитникам. «Мы работаем как инкубатор стартапов на ранней стадии — помогаем изобретателям пройти путь от прототипа до боевого применения», — рассказал Ларсон.

Одним из ярких примеров является работа над технологией дронов с оптоволоконной связью. «Эта технология изначально появилась на российской стороне. Миф о том, что русские ничего не могут изобрести, — ложь. У них есть эффективные учёные, и в этом случае они обогнали нас на несколько месяцев», — подчёркивает Ларсон, добавляя, что технологические возможности России нельзя недооценивать.

Как Латвии подготовиться к угрозам?

Ларсон выделил три основных направления. Первое — сделать себя как можно менее привлекательной целью для врага.

«Вам нужно создать своего рода "подушку безопасности" или "дикобраза", который отгонит голодного медведя по соседству. Нужно быть максимально непривлекательными. Это знает каждый латвиец: он должен поддерживать оборонную отрасль своей страны», — подчёркнул Ларсон.

Второе — поддержка инноваций и развитие военной индустрии при участии частного сектора.

«Нужно создать общественную среду, в которой постоянно стимулируются инновации и военная отрасль получает поддержку от частных компаний. Государство и общество должны поощрять технологических предпринимателей, которые разрабатывают оружейные системы и военные технологии в поддержку украинской армии. Важно, чтобы правительство устранило все препятствия для участия местных компаний в оборонной промышленности», — считает Ларсон.

Третье направление — дипломатическая и стратегическая работа с союзниками.

«Третий совет, возможно, вам не понравится. Латвия, Литва и Эстония — маленькие страны, но привлекательные для соседа-медведя. Единственный способ для них защититься в долгосрочной перспективе — добиться участия сильных союзников в защите всего НАТО. Все знают, что у России есть танки, дроны и бомбы, но многие забывают, что она вкладывает не меньше — и даже эффективнее — в кампании влияния. Россия десятилетиями ослабляет Запад. Большинство людей этого не видит, потому что "спят"», — предупредил он.

Ларсон обратил внимание на опасную апатию в западном обществе к влиянию России: