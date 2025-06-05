Кто сможет преодолеть пятипроцентный барьер и в следующие четыре года представлять свою группу рижан в столичной думе нового созыва? Это мы узнаем в ночь с субботы на воскресенье. А пока мы на своих страницах представляем очередную и последнюю дискуссию кандидатов в депутаты Рижской думы. На сей раз о своих предвыборных приоритетах говорят кандидат в депутаты от партии "Для развития Латвии" Эдгарс Яунупс и кандидат от партии "Латвия на первом месте" Эмилс Якринс.

— Предвыборная кампания выходит на финишную прямую. Вы, господа, уже не первый раз участвуете в выборном процессе и можете сделать какие–то обобщения. Чем, на ваш взгляд, эта предвыборная кампания отличается от предыдущих? Может, она вас чем–то удивила?

Эдгарс Яунупс: — Если говорить о каком–то удивлении, то, пожалуй, я бы отметил тот факт, что на этих выборах не было скандалов. Вообще! Я ожидал более "кровавых" выборов. Более того, выборы проходят на редкость спокойно — в сравнении с прошлыми, внеочередными выборами в Рижскую думу в 2020 году и, особенно, с выборами в Сейм в 2022–м. Лишь в последние дни мы наблюдаем своего рода отчаянные попытки лидеров отдельных политических сил мобилизовать свой электорат — звучат привычные слова о том, что это выборы "решающие", "судьбоносные" и все в таком же духе.

С другой стороны, это даже, может, и хорошо, что выборы проходят спокойно, в рамках, если хотите, высокой политической культуры, ведь у нас и так уже общество сильно расколото.

— Кстати, о расколе. Вы считаете, что и на нынешних выборах будет отчасти этническое голосование?

— Абсолютно! Этническое голосование было и, увы, еще какое–то время будет. Особенно после 2022 года… Таковы политические реалии. Думаю, в значительной степени мы увидим этническое голосование и на этих выборах. Будем честны: до 2022 года отдельным политикам удавалось завоевывать симпатии одновременно и латышской, и русскоязычной части общества. Например, на пике популярности это делал и тогдашний мэр Риги Нил Ушаков, за которого голосовала и часть латышского электората… Но это не меняло общей тенденции.

Эмилс Якринс: — Меня удивило, что предвыборная кампания проходила под знаком "Шлесерс против Кирсиса" или "Кирсис против Шлесерса" и остальные партии с этим смирились. Но, поверьте, это был не наш выбор. Я соглашусь, пожалуй, с коллегой в том, что эти выборы были весьма "спокойными", без особого черного пиара. Но не соглашусь с тем, что нас ждет ярко выраженное этническое голосование. На мой взгляд, это не так, и именно наш лидер Айнарс Шлесерс показывает, что можно объединить всех латвийцев, независимо от национальности и родного языка. И это очень важно, ведь местная власть ближе всего к людям и в самоуправлении решаются повседневные вопросы, которые в равной степени волнуют и затрагивают и латышей, и нелатышей… Шлесерсу и нашей партии в целом удалось объединить рижан под флагом оживления экономики в Риге — и это замечательно!

— Эдгарс, не слишком ли сложным был для избирателей "план Пуце"? Возможно, просто многие рижане не поняли вашего посыла на этих выборах?

Эдгарс Яунупс: — Не соглашусь с вами! Избиратели очень разные, и исторически сложилось так, что нас поддерживают те избиратели, для которых очень важно, чтобы политики выходили с конкретной программой — не просто с лозунгами или короткими красивыми обещаниями, а именно с конкретикой: что именно партия предлагает и как собирается это реализовывать! И если мы, к примеру, обещаем сдать в эксплуатацию 5000 квартир, то мы четко объясняем, как это можно сделать. Конечно, мы все реалисты и понимаем, что выполнение предвыборной программы зависит от многих обстоятельств и прежде всего от того, будем ли мы в правящей коалиции. Однако сам план составлен таким образом, что все обещания в нем абсолютно реально можно выполнить! Значительная часть политиков вообще даже не способна такую программу написать, а мы — можем! Если вы помните, то "Для развития Латвии" на выборы в Сейм в 2018 году шли в том числе с обещанием провести административно–территориальную реформу. И когда мы вошли в правительство, то именно Юрису Пуце, как тогдашнему министру, понадобилось около 500 дней, чтобы реформу предложить, принять и реализовать!

К сожалению, сегодня Рига плетется в хвосте балтийских столиц, время было упущено, и нам предстоит многое сделать, чтобы догнать Таллин и Вильнюс.

Эмилс Якринс: — Если мы говорим и о программе, и о приоритетах "Латвии на первом месте", то мы четко обозначили ключевые вопросы. Прежде всего — стимулирование экономической активности, ведь чтобы тратить, нужно сперва заработать. И если экономическая программа Шлесерса будет успешной, а я в этом не сомневаюсь, то будут средства и на расширение социальной поддержки нуждающихся, и средства, к примеру, на бесплатный общественный транспорт для всех.

— Это реально? Ведь это потребует огромных дотаций!

— Это совершенно реально. Уже сегодня городской бюджет тратит на дотации "Ригас сатиксме" свыше 140 миллионов евро. Мы подсчитали, что для того, чтобы сделать бесплатный общественный транспорт для всех, понадобится максимум 180 миллионов евро, а может, и меньше, учитывая, что нам не нужны будут билетные контролеры и сама система билетов и их валидации — а это услуга исторически обходилась городской казне очень дорого!

Продолжая о приоритетах, выделил бы и демографию, то есть поддержку семей с детьми. Город вполне может увеличить, и значительно, пособие по рождению ребенка.

— Я понимаю, что проект века Rail Baltica — это больше вопрос правительства, а не самоуправления. Однако поскольку уже сваи вбиты и мост в никуда построены и в Риге, то хочу спросить: ваша позиция по поводу "рижского соединения" с основной трассой Rail Baltica?

Эдгарс Яунупс: — Во–первых, уже пора бы начать строить основную трассу Rail Baltica, но даже это сделать невозможно, поскольку до сих пор еще не произошло отчуждение земли, то есть государство в лице правительства не откупило все участки земли, по которым должна проходить основная трасса! Что касается рижского ответвления или соединения, то моя позиция такова: соединение должно быть с Рижской центральной станцией, но не с аэропортом! Никакой колеи от Центральной станции до аэропорта не нужно — это очень дорого, совершенно нелогично и парализует движение в сторону Пардаугавы.

Эмилс Якринс: — Наша позиция еще более радикальная: нам вообще не нужно соединение от основной трассы к Рижскому центральному вокзалу: само строительство полностью заблокирует движение в центре города. К тому же в центре просто негде парковаться, и я не вижу необходимости так перегружать центр. Ответвление же от Центральной станции в аэропорт даже на этапе его строительства вообще приведет к транспортному коллапсу — из центра в Пардаугаву и обратно просто нельзя будет добраться. Все движение будет парализовано! Если и продолжать проект Rail Baltica, в чем я не уверен, то только тогда строить соединение от основной трассы прямо в аэропорт Рига.