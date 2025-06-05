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Сказал на русском и был удален из зала... 1 1158

Политика
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Сказал на русском и был удален из зала...

Сегодняшнее пленарное заседание Сейма началось со скандала и депутату Алексею Росликову пришлось покинуть главный зал парламента.

Последнее перед муниципальными каникулами пленарное заседание Сейма, как и следовало ожидать, оказалось очень горячим. Национальное объединение решило "под выборы" подогнать проект Декларации Сейма, в котором фактически содержится призыв к запрету использования русского языка в публичном пространстве - в тексте прямо говорится об ограничениях разговорного русского и "в распространении прессы".

Фракция "Стабильности!" подала ответную Декларацию - в защиту прав нацменьшинств и против насильственной ассимиляции. Но этот документ сеймовское большинство отказалось рассматривать на сегодняшнем пленарном заседании. Зато Декларацию Национального объединение было решено рассмотреть. Алексей Росликов с трибуны Сейма отметил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах, а теперь их лишают уже права говорить на своем родном языке. "Что дальше? Отправите русских в резервацию?! " - возмущался парламентарий. Он предупредил, что никто не заставит русских отказаться от своего родного языка. После чего на русском произнес: "Нас больше!".

За использование русского языка депутаты тут же решили Алексея Росликова наказать - он был удален из зала пленарных заседаний. Но, видимо, это не последняя санкция...

В Сейме же продолжились горячие дебаты по Декларации Национального объединения.

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(1)
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    Aleks
    5-го июня

    Писец...Вместо того ,чтобы догонять Вильнюс и Таллин,депутаты спорят,чей язык круче))😀 Скажите им,что язык не является краеугольным камнем экономики,медицины,образования и роста благосостояния. Ну так других заслуг,окромя борьбы с русским языком ,у правящей коалиции нет,а у Нацобьединение -это вообще единственный козырь. Редкостный зоопарк этот Сейм.

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