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У Сейма пройдет пикет в поддержку дистанционного обучения 0 429

Политика
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
У Сейма пройдет пикет в поддержку дистанционного обучения

Сегодня с 8:30 до 10:30 у здания Сейма состоится пикет в поддержку дистанционного обучения под лозунгом «За право ребёнка на подходящее образование – поддержим дистанционное обучение!», сообщили агентству LETA организаторы акции.

На пикет соберутся родители, школьники, педагоги и сторонники дистанционного образования, чтобы выразить несогласие с продвижением поправок к Закону об образовании, предусматривающих существенные ограничения на доступность дистанционного обучения для учащихся 1–6 классов. Участники пикета потребуют более широкого участия общества в процессе принятия решений, независимого анализа влияния и соблюдения наилучших интересов ребёнка.

Цель мероприятия — подчеркнуть, что форма образования должна подстраиваться под нужды ребёнка, а не наоборот. Участники пикета будут требовать приостановки продвижения законопроекта до проведения консультаций с семьями, педагогами и проведения независимой оценки воздействия. Также будет высказано требование сохранить дистанционное обучение как легитимную форму образования для младших школьников. Участники пикета призовут соблюдать принцип Конвенции ООН о правах ребёнка, согласно которому наилучшие интересы ребёнка должны быть главным приоритетом.

Пикетчики будут требовать не допустить, чтобы решения о существенных изменениях в образовательных правах принимались узким политическим кругом без представительства, и призовут депутатов Сейма к диалогу, а не к поспешному введению ограничений.

Организаторы акции подчёркивают, что дистанционное обучение — это не угроза, а современная и необходимая форма образования для многих семей в Латвии и за её пределами. Решение об ограничении этой формы обучения должно быть обоснованным, прозрачным и согласованным с теми, кого оно затрагивает — детьми, родителями и школами. В пикете примут участие семьи из разных регионов Латвии, а также представители диаспоры, для которых дистанционное обучение — единственный способ сохранить связь с латвийским образованием.

Как ранее сообщало агентство LETA, по мнению Министерства образования и науки, всем ученикам лучше всего учиться очно, а дистанционное обучение следует использовать лишь в отдельных исключительных случаях. Это обеспечивает возможность социализации, немедленной помощи от педагогов и персонала, а также доступ к учебным материалам.

Однако в настоящее время министерство не обеспечило выполнение ряда условий, необходимых для достаточного количества учителей и вспомогательного персонала во всех школах, а также имеются сложности с обеспечением учебными материалами.

По данным министерства, в 2024 году дистанционно обучались 11 815 учеников, из которых 3531 — на уровне основного образования. С 2021/2022 учебного года число учащихся в программах дистанционного обучения увеличилось на всех ступенях, особенно в 10–12 классах — примерно на 3000 учеников.

За три года государственное финансирование на учебные материалы и педагогов удвоилось: в 2022 году на дистанционное обучение было выделено 4,8 миллиона евро, а в 2024 году — 11,3 миллиона евро.

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#образование #дистанционное обучение
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