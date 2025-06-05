В Сейме пройдет последнее перед выборами заседание – будет горячо

Было бы даже странно, если бы политики не использовали последнее перед выборами пленарное заседание парламента по полной программе. Так что повестка дня сегодняшнего заседания Сейма вполне соответствует "традиции и логике".

Депутаты создали себе все возможности, чтобы долго, горячо и бесплатно напоминать о себе и своей партии, используя для этого политическую трибуну.

Без русского языка — никак

Самые горячие дебаты ожидаются под занавес пленарного заседания. Сперва парламентариям предстоит оценить внесенный в Сейм Национальным объединением проект декларации Сейма "О преодолении (устранении) последствий русификации".

Этот с позволения сказать документ состоит из 18 страниц — его авторы цитируют диссидента Гунара Астру, приводят статистические данные об этническом составе населения, ссылаются на преамбулу к Конституции и на исторические моменты…

Но главная цель декларации — дальнейшее выкорчевывание родного для 37 процентов населения страны языка. Поскольку русский язык уже почти полностью удален из образовательного процесса (по крайней мере из формального образования), из государственных и муниципальных структур, из публичной информации, то Национальное объединение призывает русский язык устранить из общественной жизни, "особенно на уровне разговорной речи, распространения средств массовой информации…"

Национальное объединение хочет, чтобы Сейм поручил Кабинету министров в течение трех месяцев создать специальную комиссию, которая разработает соответствующие нормативные акты. Очевидно, что Национальное объединение хочет запретить говорить на русском в публичном пространстве: на улице, в магазинах, медучреждениях, учреждениях культуры и т. п.

"Латышский язык должен быть единственным государственным не только юридически, но и фактически, в публичном пространстве. Эта декларация — четкий шаг вперед в восстановлении исторической справедливости и создании безопасного будущего", — отметила председатель Национального объединения Илзе Индриксоне.

Политически для Национального объединения само внесение подобной декларации — априори выигрышная история. Если Сейм этот документ отклонит, то тогда депутаты Национального объединения будут кричать, что все кругом предатели национальных интересов и задача национально настроенных избирателей в этой ситуации поддержать на выборах именно партию Дзинтарса–Индриксоне.

Если же Сейм согласится передать проект декларации на дальнейшее обсуждение в комиссии, то Национальное объединение объявит это своей победой.

Ответный ход

Реагируя на "демократическую" декларацию Нацобъединения, партия "Стабильности!" внесла в Сейм свою "ответную" Декларацию — " О защите национальных меньшинств в Латвии и недопущении насильственной ассимиляции".

Авторы этого документа напоминают на гарантированные латвийским государством права национальных меньшинств — в том числе на сохранение своей этнической самобытности, сохранении и развитии культуры и языка. Эти гарантии зафиксированы в Конституции и они прописаны в обязательных для Латвии международных конвенциях. Депутаты в Декларации призывают прекратить раскалывать латвийское общество, соблюдать и уважать права национальных меньшинств.

Авторы документа также ссылаются на данные статистики, согласно которой русские составляют 23,4% населения Латвии. Согласно же переписи населения, 37,7% латвийцев считают русский своим родным языком.

Еще одно требование отставки!

Но обсуждение двух деклараций пока оставлено "на десерт". Сперва слуг народа ожидает попытка номер 2, то есть повторное рассмотрение инициативы о выражении недоверия премьеру Эвике Силине!

Да, напомним, что в минувший четверг, как известно, Сейм по инициативе фракции "Латвия на первом месте" рассматривала вопрос о выражении недоверия правительству Силини.

Основание — неспособность премьера и всего правительства остановить экономический спад, провал политики "рестарта" правительства, включая борьбу с бюрократией, а также неудовлетворительный контроль за национальной авиакомпанией airBaltic и провал проекта Rail Baltica.

Дебаты продолжались почти 2 часа. Результат был известен заранее — сеймовское большинство отклонило инициативу оппозиции о снятии Эвики Силини с поста премьера, что означало бы отставку всего правительства.

Оппозиция была возмущена тем, что на рассмотрение этого вопроса не явилась ни Эвика Силиня, ни хотя бы кто–то из министров ее правительства. Поэтому депутаты фракции Шлесерса решили повторить свое требование отправить премьера в отставку. И уже в этот четверг, 5 июня, нас ждет повторение дебатов по работе правительства и лично премьера.

Отметим, что на сей раз под призывом уволить Эвику Силиню, наряду с депутатами "Латвия на первом месте", подписался и лидер фракции Объединенного списка Эдгарс Таварс.

"Не послушались" президента

Примечательно, что вчера депутаты огорчили до невозможности Эдгара Ринкевича, отказавшись поддержать его идею–фикс о том, чтобы предоставить именно президенту право выдвигать кандидата на пост омбудсмена (государственного правозащитника).

По инициативе двух из трех коалиционных сил — "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян, — юридическая комиссия решила готовить альтернативный (президентскому) законопроект, в котором наряду с президентом и у депутатов сохраняется право выдвигать своих кандидатов в омбудсмены.

Судя по всему, альтернативные законопроекты комиссия будет готовить и по еще двум предложениям господина Ринкевича — о том, чтобы президент вместо депутатов выдвигал кандидатов на пост председателя Госконтроля и президента Банка Латвии.