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За четыре дня проголосовали 10% избирателей 1 449

Политика
Дата публикации: 05.06.2025
LETA
За четыре дня проголосовали 10% избирателей
ФОТО: LETA

За четыре дня предварительного голосования на выборах самоуправлений Латвии проголосовали 10,2% жителей, имеющих право голоса, сообщили агентству ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ходе предварительного голосования проголосовали в общей сложности 140 428 избирателей, или 10,2%.

Наибольшая активность наблюдается в Риге, где за четыре дня проголосовали 12,18% жителей, далее следуют Видземе с 10,49%, Латгале с 8,93% и Земгале с 8,56% проголосовавших. Самая низкая активность - в Курземе, где до сих пор проголосовали 8,17% избирателей.

Предварительное голосование в понедельник и среду сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу соответствующих систем и реестров. Во вторник и четверг сообщений о существенных проблемах не поступало.

Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений еще можно в пятницу с 12 до 15 часов.

В субботу - основной день выборов.

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(1)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    5-го июня

    уже 10 % психически больных...... наблюдаем

    14
    10

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